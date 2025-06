Gigi D'Alessio, la storia con Anna Tatangelo, i 6 figli: dove vive e chi è l'attuale compagna 25 anni più giovane

Gigi D'Alessio

Luigi D'Alessio, conosciuto dal grande pubblico come Gigi D'Alessio, è nato a Napoli il 24 febbraio 1967. La città partenopea ha avuto un ruolo centrale nel suo percorso musicale e artistico. Fin da ragazzo ha coltivato una forte passione per la musica, in particolare per la tradizione napoletana. Dopo aver completato gli studi in pianoforte e musicologia, ha cominciato a esibirsi in locali e piazze, proponendo brani che univano il patrimonio musicale napoletano a influenze più contemporanee.

La carriera

Fa il suo ingresso ufficiale nel panorama musicale italiano negli anni '90, con il primo album Guagliò, che ottiene un buon riscontro. Ma è nel 1996, con il disco omonimo Gigi D'Alessio, che arriva la vera svolta: il successo cresce rapidamente e le sue canzoni iniziano a scalare le classifiche nazionali. Brani come Non dirgli mai, Quanti amori e L’amore che non c’è diventano vere e proprie hit, contribuendo a consolidare la sua fama in tutta Italia.

Artista instancabile, D'Alessio si è esibito sui palchi più importanti e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con la sua voce e la sua intensità. La sua carriera non si è limitata alla musica: ha trovato spazio anche in televisione, dimostrando la sua versatilità. Attualmente è uno dei giudici del talent show The Voice, dove ha saputo mostrare un lato inedito e sempre più apprezzato di sé, confermandosi una figura amatissima dal grande pubblico.

La vita privata

La vita privata di Gigi D’Alessio ha spesso fatto notizia, affiancandosi alla sua lunga carriera musicale. I suoi legami sentimentali, soprattutto con figure note del mondo dello spettacolo, hanno alimentato la curiosità del pubblico e dei media. In un’intervista rilasciata a Le Iene, il cantante ha raccontato con sincerità: " Ho avuto poche storie ma lunghe: con la mia ex moglie Carmela Barbato è durata vent’anni, e con Anna Tatangelo quindici ". Oggi Gigi è legato a Denise Esposito, sua attuale compagna, con cui ha avuto due figli, l’ultimo dei quali è la sua sesta figlia.

Parlando delle sue separazioni, D’Alessio ha mostrato grande autoironia e trasparenza. Alla domanda su cosa avesse imparato dai suoi amori finiti, ha risposto con franchezza: " Non ci ho capito un ca**o ". Una battuta che riflette lo stile diretto e autentico del cantautore, capace di raccontarsi senza filtri anche nei momenti più complessi della sua vita personale.

Il matrimonio con Carmela

Il primo matrimonio di Gigi D’Alessio è stato con Carmela Barbato, sua compagna storica, conosciuta prima del successo musicale. I due si sono sposati nei primi anni ’90 e hanno avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. La loro unione è durata diversi anni, ma nel 2006 la coppia ha deciso di separarsi, segnando la fine di una lunga relazione che aveva attraversato anche le fasi più intense della carriera di D'Alessio.

La separazione attirò l’attenzione dei media, anche per il legame che il cantautore avrebbe intrapreso poco dopo con Anna Tatangelo, allora giovanissima cantante. La loro relazione, inizialmente chiacchierata, venne poi ufficializzata. Alcune dichiarazioni rese dall’ex moglie all’epoca della rottura, lasciavano trasparire delusione e amarezza.

Il divorzio tra Gigi D’Alessio e Carmela Barbato è stato formalizzato nel 2014. Secondo quanto riportato da alcune fonti di stampa, l’accordo prevedeva condizioni economiche importanti, tra cui un assegno di mantenimento e altri benefici per i figli, a conferma dell’impegno del cantante nel garantire serenità alla famiglia anche dopo la separazione.

La storia d'amore con Anna Tatangelo

Nel 2006, Gigi D’Alessio ha intrapreso una relazione con la cantante Anna Tatangelo, all’epoca molto giovane, suscitando grande attenzione mediatica. La differenza d’età tra i due – circa vent’anni – e il momento in cui la loro storia è emersa, ancora vicino alla separazione del cantante dalla prima moglie, alimentarono il clamore. Nonostante le polemiche iniziali, la coppia ha condiviso un lungo percorso sentimentale e professionale, diventando una delle più seguite dello spettacolo italiano. Tra i momenti più significativi, anche la partecipazione congiunta al Festival di Sanremo del 2008, che consolidò la loro immagine pubblica.

" A me stava antipatico. Ma nel 2005, dopo "Ragazza di periferia", siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate... e abbiamo scoperto che l'antipatia nascondeva una simpatia " aveva rivelato Anna durante un'intervista. L'amore poi è sbocciato piano piano, nonostante sia stato spesso criticato a causa del divorzio da Carmela e della differenza d'età.

La nascita del figlio Andrea

Nel 2020, dopo 14 anni di relazione e la nascita del loro figlio Andrea, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d’amore. La separazione, avvenuta di comune accordo, ha sorpreso molti fan, che vedevano nella coppia una delle unioni più solide del panorama musicale italiano. Le cause della rottura non sono mai state chiarite completamente. Secondo alcune indiscrezioni, alla base ci sarebbero state incomprensioni e frequenti discussioni; altri hanno parlato di tensioni legate a questioni economiche. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Anna Tatangelo ha dichiarato:

" Sono sempre stata indipendente, ancora di più oggi, che con un minore sarei potuta rimanere dov'ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio, insieme, quello sì: è normale dunque che ci vediamo, anche a pranzo la domenica. Separarsi non significa per forza di cose odiarsi ". Poi aveva aggiunto: " Mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all'altezza dell'uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più. Ci lega un bambino e un grande sentimento. Mi fa piacere che, perfino in questa fase, continui a parlare bene di me. Resta la persona più importante della vita, l'uomo che avrei voluto sposare e che, ancora, sposerei. Il distacco può aiutarci a sapere che cosa vogliamo veramente: una fine, una ripartenza. Ma per quest'ultima ci sarebbero delle condizioni. Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì ".

Rispetto a questo Gigi si era limitato a dire: " Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. No, non provo amarezza, è così che va la vita ".

La nuova fidanzata

Dopo la fine della lunga relazione con Anna Tatangelo, Gigi D'Alessio ha ritrovato la serenità sentimentale accanto a Denise Esposito. Lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, Denise ha 25 anni in meno del cantautore napoletano, ma la differenza d’età non sembra aver influito sulla solidità del loro legame. La coppia ha scelto di mantenere un profilo basso, ma è stata comunque avvistata in diverse occasioni pubbliche, suscitando l’interesse dei fan. Denise ha spesso accompagnato D’Alessio a eventi ufficiali, consolidando l’immagine di una relazione stabile e riservata.

Il cantante non ha nascosto i suoi sentimenti per la nuova compagna: in un’intervista rilasciata a Domenica In, ha dichiarato con emozione: " Denise è una donna fantastica, che amo tanto. Con lei diventerò papà per la sesta volta. Sarà una bambina ." Con la nascita della figlia, la seconda avuta con Denise, Gigi D’Alessio allarga ulteriormente la sua famiglia, confermando di essere oggi in una fase di piena maturità personale e professionale.

I figli

Gigi D'Alessio è diventato padre per la prima volta nel 1987 con la nascita di Claudio, seguito poi da Ilaria e Luca – quest’ultimo oggi conosciuto dal pubblico come LDA. Tutti e tre i figli sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato, storica compagna e unica moglie del cantautore napoletano.

Dopo la fine del matrimonio con Carmela Barbato, Gigi D’Alessio ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Anna Tatangelo, durata 12 anni. Dalla loro relazione è nato il figlio Andrea, ma la coppia non è mai convolata a nozze – secondo alcuni, proprio l’assenza di un matrimonio sarebbe stata una delle cause della crisi iniziata nel 2017. Dopo un tentativo di riconciliazione l’anno seguente, i due si sono definitivamente detti addio nel 2020.

Nel 2021, il cantautore ha ritrovato l’amore accanto a Denise Esposito, una donna lontana dai riflettori, con cui ha costruito una nuova famiglia. Dal loro legame sono nati due figli: Francesco, nel 2022, e Ginevra, nel 2024.

A fare figli in questo Paese siamo rimasti io e Mario Biondi

Con la consueta ironia, D’Alessio aveva commentato la nascita della sua sesta figlia così: "", riferendosi al collega che di figli ne ha ben