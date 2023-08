Il concerto, l'amore, le critiche: la storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è stata sicuramente una delle più criticate non solo per la differenza di età tra i due cantanti. L'amore tra Anna e Gigi, scoppiato durante un progetto musicale, provocò la separazione di D'Alessio dalla moglie e fece discutere per anni.

Il primo incontro

È il 2002, Anna Tatangelo ha solo 15 anni ma una voce potente. Dopo avere partecipato a diversi concorsi canori, riesce a strappare un biglietto per Sanremo Giovani. Al teatro Ariston la giovanissima Anna si presenta con il brano "Doppiamente fragili" e vince la categoria degli emergenti. La sua carriera decolla, Pippo Baudo la sceglie come co-conduttrice della trasmissione Sanremo Top, ma Anna rimane la ragazza semplice di Sora e continua a seguire i suoi artisti preferiti nei tour insieme al papà. Al termine di un concerto di Gigi D'Alessio il padre la convince ad andare nel backstage e Gigi, dopo la foto di rito, riconoscendola le dice: " Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare ". È l'inizio di tutto.

Le collaborazioni musicali

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio iniziano una proficua collaborazione. Nel 2002 duettano nel brano "Un nuovo bacio", poi incidono insieme la canzone "Il mondo è mio" per la colonna sonora della riedizione di Aladdin. Nel 2005 si presenta nuovamente al Festival di Sanremo con il singolo scritto per lei da D'Alessio "Ragazza di periferia", che anticipa l'uscita del suo secondo album. A dicembre dello stesso anno, Gigi chiede ad Anna di accompagnarlo in tour in Australia ed è qui che scocca la scintilla.

La scintilla d'amore

" A me stava antipatico. Ma nel 2005, dopo "Ragazza di periferia", siamo partiti per un tour in Australia. E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate...e abbiamo scoperto che l'antipatia nascondeva una simpatia", racconterà anni dopo la cantante di Sora, parlando della scintilla scoccata con Gigi in Australia. Anna ha da poco compiuto 18 anni mentre il cantautore napoletano 38 anni ed è sposato con Carmela Barbato, la donna che gli ha dato tre figli. L'amore tra loro, però, è più forte dei pregiudizi, delle critiche e dei pettegolezzi, che li fanno finire sulle riviste di gossip.

Anna e Gigi escono allo scoperto

D'Alessio ufficializza la relazione con Anna solo nel 2006, quando ha già avviato le carte per il divorzio dalla moglie Carmela. Le riviste di gossip dedicano paginate e copertine alla loro separazione e la Barbato rilascia dichiarazioni di fuoco contro l'ex marito e la nuova compagna parlando di lei come una "novella sposina" e di un vero e proprio tradimento. A fare parlare fan e pubblico, però, è soprattutto l'ampia differenza di età tra Anna e Gigi, ma il dettaglio non tocca la coppia che inizia una relazione, che durerà oltre dieci anni.

Le critiche a Sanremo 2008

L'amore tra la cantante di Sora e Gigi D'Alessio va di pari passo con il lavoro. Le loro carriere proseguono su binari paralleli e nonostante gli album da solisti, i due cantanti non mancano di andare in tour insieme e di duettare con altri artisti come nel caso di "Due Universi" con Claudio Baglioni. Nel 2008 Anna Tatangelo torna per l'ennesima volta a Sanremo, piazzandosi al secondo posto con la canzone "Il mio amico". A far discutere è il messaggio che Anna manda a Gigi in diretta tv dopo la consegna del premio: " Vorrei dire Gigi ti amo, è la prima volta che lo dico in televisione ". In sala il pubblico la fischia e pochi giorni dopo su Novella2000 arriva la seccata dichiarazione dell'ex moglie di D'Alessio: " Non se la poteva risparmiare quella frase? Non poteva prendere il premio e stare zitta? ". Gli strascichi della separazione sono ancora evidenti.

La gravidanza e la nascita di Andrea

Nonostante le critiche il rapporto prosegue fino al 2009, quando Anna rimane incinta ma ha un aborto spontaneo. Il dolore non ferma la voglia di maternità dell'artista che a settembre dello stesso anno scopre di aspettare nuovamente un bambino. La coppia, però, aspetta fino a fine anno per annunciare l'arrivo del loro primo figlio e D'Alessio lo fa dal salotto di Barbara D'Urso a Domenica Cinque. A marzo Anna sfoggia il pancione partecipando come ospite al programma del compagno "Gigi, questo sono io". Pochi giorni dopo dà alla luce il piccolo Andrea.

Il matrimonio mai celebrato

Mentre la carriera di Gigi D'Alessio è sempre più internazionale, Anna Tatangelo sperimenta il mondo della televisione partecipando come giudice a X Factor e Miss Italia e entrando nel cast di Ballando con le Stelle nel 2012. Per molti la coppia potrebbe sposarsi nel giro di qualche anno, ma la proposta di matrimonio non arriva e, più tardi, Anna confesserà: " Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio ".

La crisi e il primo addio

Nel 2016 iniziano a circolare le prime voci di crisi. La coppia si fa vedere sempre meno insieme nelle occasioni pubbliche e le riviste di gossip parlando di "crisi profonda". È il 22 luglio 2017, quando sui rispettivi profili Instagram, D'Alessio e Tatangelo pubblicano una nota congiunta per confermare il difficile periodo: " Sì, siamo in crisi. La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità ". Ma la loro storia non è destinata a finire così.

Il ritorno di fiamma

Nel 2018 Gigi e Anna si riavvicinano. La coppia viene paparazzata dai fotografi del settimanale Chi insieme, felice e sorridente, in Sardegna. È luglio e i due vengono fotografati in altre occasioni - a cena fuori e a passeggio con il figlio Andrea - tanto da fare pensare a nozze imminenti, grande sogno di Anna. La pace sembra definitiva e al settimanale Oggi, D'Alessio racconta: " Le ho chiesto perdono ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita ".

L'addio definitivo prima del Covid