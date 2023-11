"Non avevo verificato": bufera sulla top model Gigi Hadid per la fake news su Israele

Ascolta ora: " "Non avevo verificato": bufera sulla top model Gigi Hadid per la fake news su Israele"

Gigi Hadid è finita di nuovo al centro delle critiche per la sua presa di posizione contro lo Stato di Israele. Dall'inizio della guerra in Medio Oriente la top model statunitense, originaria della Palestina, si è schierata apertamente in difesa dei palestinesi e ha accusato più volte Israele di essere autore di crimini e violenze contro donne e bambini. Settimane fa l'account Instagram di Israele l'aveva addirittura criticata per la sua presa di posizione accusatoria: "Hai dormito la scorsa settimana? O hai semplicemente finto di non vedere i bambini ebrei mentre venivano uccisi nelle loro case?". L'ultima battaglia portata avanti da Gigi Hadid, basata su fake news, però, l'ha fatta finire al centro della polemica e la modella si è vista costretta a chiarire e a chiedere scusa pubblicamente attraverso i social network.

Le accuse a Israele

Nelle scorse ore, attraverso la sua pagina Instagram, Gigi Hadid ha accusato Israele di " tenere prigionieri i bambini " e di essere responsabile di "rapimenti, stupri, umiliazioni, torture e omicidio" di palestinesi - comprese donne e bambini - ben prima dell'inizio della guerra. Nel suo lungo post la modella americana accusava Israele di " essere l'unico Paese al mondo a tenere bambini prigionieri di guerra ". Per farlo aveva citato l'esempio di Ahmad Manasra, tredicenne palestinese arrestato nel 2015, dicendo che era stato "rapito" ma senza sapere che il giovane era stato incarcerato (con condanna a nove anni di reclusione) per avere tentato di uccidere con un coltello, ferendoli gravemente, un ventenne, un poliziotto e un ragazzino di 13 anni. Non solo. La Hadid aveva anche condiviso un filmato, nel quale gli israeliani venivano accusati di prelevare gli organi dei palestinesi morti senza il loro consenso. Il suo post è diventato virale e la modella è stata accusata di diffondere fake news su Israele.

Le scuse pubbliche