"Sono sotto un treno". Il messaggio di Fedez a un amico. Da quanto durava la crisi

Non sarebbe stata una rottura fulminea, quella che ha diviso i Ferragnez. Sempre più indiscrezioni, infatti, confermano che fra i due era crisi ormai da tempo, addirittura da mesi. In questi giorni c'è un corri corri generale per carpire sempre più informazioni su ciò che è accaduto alla coppia più chiacchierata dei social. Chiara Ferragni e Fedez non lasciano comprensibilmente molte informazioni, ed ecco che le riviste di gossip si rivolgono allora agli amici e ai conoscenti nella speranza di sapere qualcosa in più.

Fra i due è davvero finita, oppure si tratta di altro? C'è anche chi ritiene che questa "rottura" non sia altro che uno stratagemma per allontanare l'attenzione dal Pandoro-gate e dai problemi che hanno investito l'imprenditrice digitale. La verità, forse, sarà più evidente in futuro. Al momento, pare confermato che Chiara Ferragni e Fedez fossero in crisi da mesi, tanto che il rapper dormiva da tempo al piano di sotto dell'appartamento della coppia, a CityLife. Fedez si era ricavato una stanza vicina allo studio di registrazione, mentre la moglie stava con i figli al piano di sopra. A fornire quest'ultima indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che ha citato come fonte amici e persone vicine alla coppia.

A dare il cosiddetto "colpo finale" sarebbe stato lo scandalo seguito al Pandoro-gate. La gogna mediatica che ha investito Chiara Ferragni ha ovviamente coinvolto anche il marito Fedez, il quale avrebbe chiesto alla moglie di licenziare lo storico manager Fabio Maria Damato, a sua volta indagato. Federico Lucia, però, non ha ottenuto quanto preteso dalla moglie, e questo avrebbe incrinato ancora di più il rapporto. Insomma, le discussioni, quelle accese, sarebbero cominciate già da dicembre. Poi Fedez è partito per Miami con la sua assistente per un viaggio di lavoro. Quasi profetica la tenera domanda della figlia Vittoria: " Ma poi torni? ". Agli amici, il rapper avrebbe detto: "Dovevo prendere una boccata d'aria".

Se tutto ciò fosse vero, come sembra, allora la cena di San Valentino da Cracco perde il significato che i due coniugi hanno voluto trasmettere. L'atmosfera romantica, i fiori, il breve video registrato a beneficio dei fan, appaiono oggi come un mero tentativo di tenere ancora nascosta la crisi. Una crisi che, di fatto, c'era già da tempo. Secondo Oggi, i due vivevano ormai separati.

Secondo una fonte vicina ai Ferragnez, Chiara Ferragni avrebbre cominciato quindi a pensare a una exit strategy per allontanare l'attenzione dal caso giudiziario che la vede coinvolta. Da qui la decisione di cominicare la fine del rapporto col rapper, che viene quindi fatto passare per colpevole, reo di non esserle stato abbastanza vicino nel momento del bisogno. A Fedez non viene perdonato neppure il podcast Muschio Selvaggio con Marco Travaglio.