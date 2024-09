Giovinezza, Giovinezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Ne siamo certi. Questo ragazzo farà strada. Lo conoscete? Si chiama Edoardo Prati, è un influencer culturale, ha vent'anni, è sveglio e furbo, ma più vecchio dei classici che spiega sui social, dove ha migliaia di follower, parla solo di letteratura, fa citazioni latine a caso e ha una bella voce da settantenne. Una via di mezzo fra Raffaello Tonon del Grande fratello e Matteo Renzi alla Ruota della fortuna. Ah. Il successo ce l'ha soprattutto fra mamme e papà. A dimostrazione che i grandi danno credito ai giovani solo quando i giovani fanno i vecchi. Colto, profondo, esempio di quella speranza che sanno ancora infondere le nuove generazioni, Edoardo Prati l'altro giorno ha inaugurato il nuovo anno scolastico alla presenza del presidente della Repubblica, a Cagliari. Dove ha tenuto un monologo di rara sensibilità, commovente, appassionato (forse, solo, gli avremmo consigliato un po' di retorica in più) in cui ha ripercorso le grandi tappe della letteratura italiana. Ariosto, Tasso, Pascoli, Leopardi (D'Annunzio no, perché insegna a mentire a se stessi), Saba, Pirandello... fino al punto ultimo e più alto. Michela Murgia.

Ecco. Quando ha citato Michela Murgia non abbiamo trattenuto le lacrime.

Non c'è dubbio.

Edoardo farà carriera. Spesso è anche ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Strano.

E per il resto, le persone quando vogliono fare i giovani si dimostrano mediamente sempre disastrose. Figuriamoci quando fanno finta di essere grandi.