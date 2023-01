Gosaku Ota, morto il disegnatore di Mazinga Z e Goldrake

È scomparso il 12 dicembre all'età di 74 anni, ma soltanto oggi la famiglia, dopo i funerali privati e tramite il tweet del co-fondatore di Studio Nue, Haruka Takachiho, ha diffuso la notizia della morte di Gosaku Ota, celebre disegnatore di Mazinga Z e Goldrake, creati da Go Nagai. Notizia che ha creato un grande cordoglio tra gli amanti degli anime. Per lui sono state fatali le conseguenze di una polmonite contratta in seguito al covid, per cui era ricoverato in un ospedale della prefettura di Gunma già dal mese di novembre.

Nato nel 1948, Ota intraprese la carriera di fumettista lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori, il fumettista che è stato una delle figure più influenti nel campo dei manga, passando poi a realizzare gli Shojo manga, una particolare categoria di anime indirizzati principalmente a un pubblico femminile, a partire dall'età scolare fino alla maggiore età. Dagli inizi degli anni '70 diventò uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai, considerato uno dei più importanti mangaka (una persona che idea la storia e realizza i disegni di un'opera a fumetti, ndr) di sempre, autore di opere che hanno segnato la storia moderna del fumetto, portando importanti innovazioni nei manga e negli anime giapponesi.

Da quella esperienza così prestigiosa, Ota riuscì, da suo assistente, a disegnare molti importanti personaggi: da Mazinga Z (1972-73), Grande Mazinga (1974-75), Goldrake (1975-77), Getter Robot (1974-75) e Jeeg robot d'acciaio (1975-78). Ha poi disegnato la seconda metà del manga Machine Saurer sempre creato da Go Nagai, e il manga sulla pesca Tsuri Baka Taishō, lanciato nel 1981 e pubblicato in 10 volumi. La sua matita era potente e donava ai personaggi un'anima che veniva subito riconosciuta dagli amanti dei Manga. Gosaku Ota è noto anche per aver disegnato una versione manga dell’eroe di seconda fascia di Marvel Comics Moon Knight, pubblicata in Giappone nel 1979.