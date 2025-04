Mara Venier, amore e sacrificio per il marito Nicola: "Lui è la mia felicità"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'amore di Mara Venier per il marito continua a emozionare e a commuovere. La conduttrice televisiva non ha mai nascosto il profondo sentimento che la lega al compagno Nicola Carraro, tanto da condividere con i fan le sue preoccupazioni, le gioie e i dolori.

Ormai da tempo Carraro, famoso editore e produttore, sta lottando contro dei seri problemi di salute dovuti a delle difficoltà respiratorie provocate da una patologia polmonare. A ciò si è aggiunta una dolorosa ernia del disco che lo ha costretto a spostarsi sulla sedia a rotelle. Per questioni di salute, Carraro è stato costretto a restare a Milano per essere seguito da una equipe medica specializzata, e ciò ha spinto Mara Venier a dividersi fra Roma e il capoluogo lombardo. Un sacrificio che la conduttrice televisiva è stata pronta a compiere per amore del consorte.

Commuove, dunque, una delle ultime foto pubblicate sul profilo Instagram della Venier, in cui si vedono i due coniugi sorridenti e abbracciati in un parco di Milano. " Love you ", è il messaggio lasciato da Maria Venier.

Non ci sono dubbi che i due siano davvero molto uniti e innamorati. Per essere sempre vicina al marito, Mara Venier si sta dividendo fra Roma, dove lavora, e Milano. Durante le feste di Pasqua è stato lo stesso. Conclusa Domenica In, la conduttrice ha preso il primo volo per tornare a Milano dal suo Nicola. La coppia si è quindi mostrata in uno scatto che li ritrae insieme in un parco di Milano. Un luogo molto importante per Nicola Carraro. "Grande mia moglie mi ha portato ai giardini dove giocavo da piccolo" , è quanto scritto da lui sotto il post.

Si tratta di un momento molto difficile per entrambi, eppure, insieme, riescono ancora a mostrarsi sorridenti e felici di ciò che hanno insieme. "In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e la rivoluzione del nuovo anno è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma.

"Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l'amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini".

Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino", ha dichiarato Mara Venier in una recente intervista.