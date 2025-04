Mara Venier, i progressi del marito Nicola Carraro: "Tornato a camminare grazie alle nostre eccellenze"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo essere stato costretto a lungo su una sedia a rotelle per via di dolori lancinanti, Nicola Carraro ha rivelato ai propri followers su Instagram di essere finalmente riuscito a camminare di nuovo: il marito di Mara Venier, che ha mostrato il risultato delle cure e della fisioterapia svolte negli ultimi mesi, si è lasciato andare a un elogio dei professionisti che lo hanno aiutato a lasciarsi alle spalle il grave problema che lo affliggeva.

L'imprenditore ha vissuto un periodo particolarmente duro per via dell'aggravarsi di una patologia polmonare con la quale conviveva da anni, e a cui si era aggiunta una discopatia piuttosto seria: questa combinazione di elementi lo aveva costetto a lasciare Roma per raggiungere Milano ed essere assistito da un'èquipe medica specializzata. La foto su una sedia a rotelle pubblicata sui social aveva allarmato i suoi fan: "Buon giorno amici sono passati 107 giorni dall'inizio della mia 'simpatica' ernia del disco e così mi ritrovo" , scrisse allora il produttore, spiegando che l'uso del dispositivo medico era obbligatorio a causa dell'impossibilità di deambulare correttamente. "Non cammino dal dolore" , rispose infatti Carraro alla specifica domanda di uno dei suoi followers.

La stessa Mara Venier aveva spiegato di aver deciso di fare la spola tra Roma e Milano per non lasciare solo il marito e adempiere ai suoi impegni lavorativi. Per via dei problemi di entrambi, dato che anche la conduttrice è affetta da una patologia cronica all'occhio che la costringe a continue visite e interventi, la coppia aveva scelto inoltre di vendere la casa di Santo Domingo.

"Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso" , ammise Carraro, "faccio fisioterapia, ho perso nove chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua" . Ora, a distanza di cinque mesi, uno sviluppo tanto inatteso quanto gradito. L'imprenditore parla dal Veneto, dove sta effettuando delle cure mirate, e mostra in un video i progressi fatti. "Siamo nella ridente Abano Terme. È successa una cosa stranissima" , racconta ai suoi fan, "sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo".

Un ringraziamento speciale va al personale medico che lo ha assistito, specie il dottor Altin Stafa dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso: "La vita è strana, noi sottovalutiamo le nostre eccellenze ospedaliere" , precisa il marito della Venier, "ho avuto la fortuna di imbattermi nel professore Altin Stafa dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, che mi ha inquadrato il problema e me lo ha risolto in dieci minuti".

"E

"Miracolo? No, sono le eccellenze ospedaliere del nostro paese, viva Treviso".

adesso... Sorpresa, mi alzo in piedi e cammino", aggiunge in conclusione lasciando la sedia a rotelle e muovendo qualche passo,