Grande Fratello, morta a soli 37 anni l'ex concorrente Monica Sirianni

Grande fratello in lutto per la morte di Monica Sirianni. La donna era in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando è stata stroncata da un malore venerdì 5 maggio. Lo riportano i quotidiani locali, parlando della morte della 37enne nota per avere partecipato alla dodicesima edizione del Grande fratello, che andò in onda tra il 2011 e il 2012 e che fu vinta dalla studentessa Sabrina Mbarek. Nella casa la giovane rimase poco più di un mese, ma riuscì a mettersi in mostra senza però diventare famosa come altri compagni di avventura.

I fatti di cronaca riferiscono che l'ex gieffina era in compagnia di alcuni amici e stava trascorrendo la serata nel locale, quando si è accasciata al suolo vittima di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. La 37enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza al vicino ospedale di Soveria, dove i sanitari non hanno potuto fare altro che registrare il suo decesso. I motivi della morte non sono ancora chiari. I medici non escludono che possa essersi trattato di un infarto, ma solo gli accertamenti del caso - attualmente in corso - potranno dare una risposta precisa sul suo decesso.

Chi era Monica Sirianni

Originaria della Calabria, Monica Sirianni era emigrata in Australia per cercare fortuna, ma era rientrata in Italia per partecipare al Grande fratello, il reality di Canale 5 nel 2011, nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Insegnante di inglese, 25 anni, Monica entrò nella casa "in prova" a due mesi dall'inizio del gioco. Era il 64esimo giorno quando la giovane di origini calabresi varcò la porta rossa, ma la sua esperienza televisiva fu subito in salita. Monica fece breccia nel cuore di Fabrizio Conti ma non riuscì a integrarsi nel gruppo e, dopo le prime due settimane da immune, venne subito nominata.

Durante la seconda nomination, quella affrontata con Amedeo e Chiara, la concorrente venne eliminata con il 38% dei voti. Prima di abbandonare la casa del Grande fratello, Monica ricevette la visita del fidanzato Diego e davanti alle telecamere i due ebbero un'accesa discussione proprio per il flirt avuto nella casa con Fabrizio. Finita l'esperienza al Gf, Monica Sirianni non ha sfondato nel mondo dello spettacolo e decise di rimanere in Italia. Non particolarmente attiva sui social network, di lei si erano perse le tracce fino al più recente drammatico epilogo.