Grande Fratello, scatta il toto-nomi: chi può sostituire Alfonso Signorini

Non c'è ancora nessuna data, potrebbe anche saltare così come andare in onda regolarmente in primavera: il reality per eccellenza della tv italiana, il Grande Fratello, non avrà alla sua conduzione Alfonso Signorini che qualche settimana fa ha deciso di auto-sospendersi dopo le accuse fatte da Fabrizio Corona nei suoi confronti e dalle quali si sta difendendo come ha già fatto davanti alla Procura di Milano dopo tre ore di spontanea deposizione.

Impazza il toto-nomi

Chi potrebbe, dunque, sostituirlo? Secondo quanto appreso dall'AdnKronos sono soprattutto tre, e tutti femminili, i nomi eccellenti per sostituire Signorini che era stato designato inizialmente per condurre la prossima edizione. Si parla di Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Veronica Gentili. La Blasi "gioca in casa" vista la confidenza con il programma che ha già condotto in passato mentre sarebbe una prima volta assoluta sia per la Hunziker che è solita spaziare sempre tra diversi generi ma anche Veronica Gentili è favorita dal momento che ha già condotto con successo un'ottima edizione dell'Isola dei Famosi e avrebbe dunque tutte le carte in regola per condurre anche un altro reality.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi

Che Mediaset non abbia ancora deciso lo aveva detto chiaramente, lo scorso 10 dicembre, anche Pier Silvio Berlusconi nei tradizioni auguri alla stampa prima delle festività natalizie. " Non abbiamo ancora deciso: la decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo. Pensiamo che forse sarebbe più giusto e prudente dare al Grande Fratello un po’ di tempo, diciamo così, per riposare. Ma sono veramente onesto e dico che il Grande Fratello è una macchina che, da un lato, si deve rinnovare, e per rinnovarsi bisogna tenere calda la fiamma: quando un progetto viene messo da parte poi è molto difficile riaccenderlo" .

L'amministratore delegato di Mediaset ha poi aggiunto che " noi viviamo anche di una struttura di palinsesto, siamo una televisione commerciale, e avere a disposizione un prodotto che comunque ti consente di fare tutte quelle serate e che comunque fa un risultato dignitoso per Canale 5

è abbastanza importante". Insomma, tutto è ancora da vedere ma l'ago della bilancia punterebbe a favore del Grande Fratello visti i numerosi anni (ormai 25) in cui va in onda con un meccanismo ormai ben collaudato.