La gravidanza e le nozze, l'ultima indiscrezione su Francesco Totti e Noemi Bocchi

A pochi giorni dal ritorno in tribunale per la causa di divorzio da Ilary Blasi, Francesco Totti torna al centro dei pettegolezzi. Da giorni si parla di possibili nozze con la fidanzata Noemi Bocchi, ma l'indiscrezione più insistente riguarda piuttosto la presunta gravidanza della romana. A dire la verità, la notizia di Noemi in dolce attesa ricorre spesso sul web. L'ultima volta era accaduto pochi mesi fa durante la prima di un film a Roma, dove la coppia era stata protagonista sul red carpet. Oggi, però, alcune foto pubblicate dal settimanale Gente hanno riportato in auge il pettegolezzo sulla gravidanza.

Nel servizio fotografico realizzato dalla rivista, Totti e Noemi si mostrano impegnati in un doppio di padel ma alcuni gesti di Noemi e le rotondità sospette hanno insinuato il dubbio sul suo stato interessante. "Nei momenti di pausa, la mano di noemi si sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla t-shirt nera si intravede quel rigonfiamento che accende fantasie e sospetti. Che ci sia un dolce segreto da custodire?", riferisce il settimanale Gente, pubblicando le foto dell'allenamento della coppia in un centro sportivo di padel in zona Roma Nord, dove la coppia ha acquistato un super attico lo scorso anno.

Prima il divorzio poi le nozze

I dubbi rimangono, ma è bene ricordare che lo scorso anno Noemi Bocchi si sottopose a un intervento all'addome per ridurre la diastasi generatasi a seguito delle due precedenti gravidanza della Bocchi. Un'operazione chirurgia impegnativa, che è risolutiva ma alla quale si arriva se non ci sono gravidanza in programma nel futuro, proprio per non vanificare i risultati dell'intervento. Gravidanza o meno la relazione tra Totti e Noemi, iniziata nel 2021 ma ufficializzata solo dopo la rottura con Ilary Blasi, prosegue a gonfie vele e c'è chi parla addirittura di nozze.

Secondo il settimanale Chi "si respira un clima di nozze" tra Francesco e la sua Noemi ma per andare all'altare, però, l'ex capitano della Roma dovrà attendere il divorzio da Ilary Blasi, che non arriverà così presto visto il contenzioso in atto. Il prossimo 31 maggio i due ex coniugi torneranno a scontrarsi in aula per una nuova udienza.

Ina Roma il giudice visionerà l'elenco dei testimoni presentati dalle parti e in quell'occasione l'ex calciatore potrebbe fare il nome di un altro presunto amante dell'ex moglie, che complicherebbe la posizione della conduttrice romana, che in questi giorni è volata in Oriente con alcune amiche.