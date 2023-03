Gwyneth Paltrow a processo: lei nega ma il testimone la sbugiarda

Quello a carico di Gwyneth Paltrow si prospetta un processo duro e impegnativo anche dal punto di vista mediatico. Lo si è capito dall'irrequietezza mostrata dall'attrice in aula. Il processo, che la vede accusata di negligenza e disattenzione oltre ai danni fisici per avere investito un ottico in pensione su una pista da sci, ha preso il via il 22 marzo presso il tribunale di Park City, nello Utah, dove nel 2016 si è verificato l'incidente. L'uomo ha riportato gravi danni fisici e psicologici e chiede 300mila euro di risarcimento all'attrice, che però nega ogni accusa.

L'incidente in montagna

La vicenda risale al febbraio 2016. Gwyneth Paltrow si trovava al Deer Valley Resort nello Utah con il marito e i due figli, Apple e Moses, per una vacanza. Secondo l'accusa durante una discesa sulle piste da sci, l'attrice si sarebbe scontrata con Terry Sanderson, ottico in pensione, oggi 76 anni. Nella caduta l'uomo avrebbe riportato un serio trauma cranico e la frattura di quattro costole, ma la Paltrow e il suo istruttore non si sarebbero fermati a soccorrerlo, proseguendo la discesa. Così l'uomo l'ha denunciata chiedendo un risarcimento danni di circa 3 milioni di euro per i problemi fisici riportati e per quelli psicologici, che l'incidente gli avrebbe causato.

La controdenuncia della Paltrow

Sempre nel 2016 Gwyneth Paltrow presentò una controdenuncia, accusando a sua volta l'ottico di averla colpita per primo alle spalle durante la discesa sugli sci e di avere provocato lui la caduta. L'attrice contestò anche la richiesta danni da 3 milioni di euro, sostenendo che l'entità delle ferite riportate dall'uomo fosse stata gonfiata per sfruttare la situazione e la sua popolarità. Paltrow chiese così a Terry Sanderson il risarcimento delle spese legali sostenute e un dollaro di risarcimento danni, oltre ad avanzare un'istanza di ridimensionamento della richiesta danni, che nel 2019 i giudici accolsero fissandola a 300mila dollari.

Il processo nello Utah

Dopo sette anni di attesa il processo ha preso il via a Park City nello Utah e si dovrebbe concludere entro due settimane. Nella prima udienza in aula, l'attrice è apparsa tesa e provata dalla situazione ma saranno le testimonianze rese nei prossimi giorni a decidere le sorti del procedimento a carico di Gwyneth Paltrow, che però non sembra mettersi bene per la diva. L'unico testimone oculare, Craig Ramon, che era nella comitiva del pensionato sulla pista, ha dichiarato di avere visto l'attrice finire contro l'amico, che sarebbe rimasto a terra privo di coscienza mentre Paltrow, rialzatasi, si sarebbe allontanata senza accertarsi delle condizioni dell'uomo.