"Ha accostato e mi ha fatto scendere”. L'ira di Zorzi contro il tassista che lo scarica

Di questi tempi la parola tassista è spesso associata a polemica. Se poi di mezzo ci si mette un volto noto, come quello di Tommaso Zorzi, la discussione subito si infiamma. È successo con le ultime storie pubblicate dall'influencer milanese che, dopo il brutto episodio che lo ha visto protagonista, si è sfogato sui social con i suoi follower: " Sono bello carico e parto subito con una bella polemica ", ha esordito su Instagram Zorzi raccontando il fatto avvenuto nelle scorse ore.

L'ex vincitore del Grande fratello vip 6 ha spiegato di avere chiamato un taxi per spostarsi e di essere sceso in strada ad attendere l'arrivo del mezzo, visto il tempo di attesa che l'operatore al telefono aveva stimato essere intorno a tre minuti. " Il taxi arriva dopo undici minuti, quattro volte di più del tempo che mi avevano stimato", riferisce Tommaso Zorzi che ha chiesto così spiegazioni al tassista : "Dico: 'Se mi aveste detto dodici minuti io avrei cercato un altro taxi. Poi se arrivate in ritardo magari chiamare?' Non l'avessi mai fatto ".

Cosa è successo durante la corsa

Su Instagram Zorzi ha raccontato che il tassista si sarebbe rivolto a lui bruscamente, dicendo: " Se io dovessi mettere a repentaglio la mia vita guidando come un pirata della strada perché un viziato come lei non può aspettare due minuti il taxino sotto casa e i motivi per i quali sono arrivato in ritardo non la riguardano". A quel punto l'influencer ha provato a far valere le sue ragioni, spiegando che a ogni chiamata per richiedere un taxi lui sarebbe costretto a dichiarare dove va ("Perché se il tragitto è breve non mi prendono"), come paga ("Perché se pago con la carta non mi prendono") e se con lui viaggia il cane: "E voi invece potete fare il cazzo che vi pare? Non mi pare ".