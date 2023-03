“Il tuo ex piange dalla mattina alla sera". E Zorzi sbrocca con Fiorello

Come tutte le mattine, anche oggi è andata in onda una nuova puntata dello show di Rosario Fiorello, Viva Rai 2, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7 del mattino. Lo show, che ormai è diventato un successo non solo in tv, ma anche e soprattutto sui social, nella puntata di oggi ha visto ospiti Beppe Fiorello e Amadeus, con cui il conduttore ha duettato sulle note di “Summer on a solitary beach” di Franco Battiato. Proprio il profilo Instagram del programma, oggi, però, ha postato una storia che non è passata inosservata al mondo dei social e che, come spesso accade, ha dato prontamente il via alle polemiche. Protagonisti della vicenda l'ex coppia Zorzi-Stanzani.

Il video che ha suscitato la polemica

Il video pubblicato su Instagram dal profilo ufficiale di Viva Rai 2, ritrae Fiorello che scherza prima della messa in onda insieme a due ballerini facenti parte del corpo di ballo ufficiale dello show: Cristian Prebibaj e Tommaso Stanzani. Proprio rivolgendosi a Stanzani, ex ballerino di Amici ed ex fidanzato di Tommaso Zorzi, lo showman ha detto: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera…”. A questo punto, il ballerino ha risposto con un mezzo sorriso a Rosario: “Eh, è sensibile…”. Sembra essere chiaro che Fiorello si riferisse proprio a Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e con cui Stanzani ha avuto una storia lunga più di un anno. D’altronde, proprio pochi giorni fa avevamo visto Zorzi in un video postato sui suoi social che, tra le lacrime, disperato, diceva: “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”

La reazione dei fan e di Zorzi

La vicenda ha scatenato molte polemiche sui social; molti utenti, infatti, si sono scagliati contro il conduttore siciliano, considerando l’uscita poco “delicata”. Addirittura, qualcuno ha scritto: “Schifata da questa cosa” Caro Fiorello, chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti”. Altri, invece, hanno attaccato Stanzani poiché alla domanda di Fiorello avrebbe riso, piuttosto che dire qualcosa in difesa dell’ex compagno.

Lo stesso Zorzi ha poi pubblicato una Instagram story dicendo: “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”. Non è ancora arrivata alcuna replica da parte di Fiorello; non ci resta che attendere per scoprire se lo showman deciderà o meno di dire la sua sulla questione, magari proprio nella puntata di domani di “Viva Rai 2”.