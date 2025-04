"Ha colpito i miei genitali con una smerigliatrice". L'accusa a Mickey Rourke

Ascolta ora 00:00 00:00

Mickey Rourke continua a far parlare di sé. A pochi giorni di distanza dalla polemica che lo ha travolto all'interno della casa del Grande Fratello per alcune dichiarazioni ritenute omofobe nei confronti della cantante Jojo Siwa. L'attore, vincitore di un Golden Globe per la sua struggente interpretazione nel film The Wrestler, ha sempre fatto dell'eccesso e dell'autodistruzione il suo marchio di fabbrica, al punto da far naufragare anche una carriera che sembrava inaffondabile. Per questo non sorprende che, ogni volta che l'attore si affaccia al pubblico, venga travolto da polemiche e accuse. L'ultima delle quali lo vede contrapposto all'attrice e cantante Bella Thorne, nota anche per aver avuto una relazione con Benjamin Mascolo, conosciuto come Benji, del duo Benji & Fede.



Come si legge sul The Guardian, infatti, Bella Thorne avrebbe utilizzato le sue storie Instagram per denunciare l'atteggiamento che Mickey Rourke avrebbe avuto durante la produzione del film uscito nel 2020 Girl, che Bella Thorne avrebbe descritto come "una delle peggiori esperienze della mia carriera" . Secondo la Thorne, infatti, durante le riprese Mickey Rourke avrebbe dato il via a una vera e propria campagna di mortificazione, che non aveva altro scopo se non quello di umiliare la giovane attrice davanti a tutta la troupe del film thriller. Tra i soprusi che Bella Thorne avrebbe subito sul set, il più terribile riguardava l'uso di una smerigliatrice di metallo. L'attrice racconta che il copione del film prevedeva che, durante una scena, lei fosse inginocchiata, con le mani legate dietro la schiena. A quel punto Mickey Rourke avrebbe dovuto "usare una smerigliatrice per colpirmi la rotula" . Secondo l'accusa presentata dalla Thorne, invece, il suo collega di set ha preso la smerigliatrice e "l'ha usata sui miei genitali, attraverso i jeans, colpendoli ripetutamente." L'abuso sarebbe stato così violento da averle lasciato "lividi sull'osso pelvico" , che hanno richiesto del tempo per guarire del tutto.

Della lavorazione di Girl, Bella Thorne ha ricordato anche il momento in cui si è dovuta prendere la responsabilità di entrare da sola, senza accompagnamento, nella roulotte che Mickey Rourke usava a mo' di suo camerino personale, per convincerlo a portare a termine il film. Secondo il racconto dell'attrice, Mickey Rourke " urlava richieste folli " e si era rifiutato di parlare col regista e coi produttori, al punto che è stato proprio l'attrice che veniva umiliata quotidianamente quella che è stata "costretta" a far ragionare il divo, dal momento che Girl non poteva fare a meno del protagonista maschile.

disgustoso"

Bella Thorne, che alla luce delle polemiche inerenti il Grande Fratello UK ha definito Mickey Rourke "avrebbe fatto lo sforzo di far ragionare il collega durante le riprese di Girl per evitare che il lavoro di tante altre persone andasse sprecato per i capricci di un uomo di così poco valore.