"Ha fatto l'amante del mio ex": l'accusa di Martina De Vivo a Chanel Totti

Sembrerebbe non esserci più pace in casa Totti. Infatti, mentre la conduttrice Ilary Blasi e l’ex numero dieci della Roma si fanno guerra sull’affidamento dei figli e sul loro mantenimento, la figlia Chanel viene accusata di essere l’amante dell’ormai ex fidanzato della tiktoker e influencer Martina De Vivo, Cristian Babalus.

Ad alimentare il gossip sarebbe stato un video condiviso su TikTok proprio da Martina De Vivo. Un utente, infatti, ha commentato prontamente sotto al filmato della tiktoker romana: “Abbiamo visto il tuo ex con Chanel Totti”, insinuando così che il suo ormai ex ragazzo e padre della figlia, l'avesse tradita con la figlia di Totti e Ilary.

L'accusa di Martina De Vivo

A questo punto, Martina ha prontamente risposto all’insinuazione senza peli sulla lingua, confermando il tradimento e facendo chiarezza attraverso un video postato sul suo account TikTok: “Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina” – ha spiegato l’influencer – “Io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene sì, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia, perché appunto non è un suo problema”.

Ma non è finita qui: Martina De Vivo ha continuato rincarando la dose, spiegando che i due si sono iniziati a sentire mentre l’ex fidanzato stava ancora in casa con lei, definendola l’amante dell’ex compagno: “Quando loro due si sono cominciati a sentire, Cristian stava ancora in casa con me. Quindi lei ha fatto l'amante, o almeno così si dice a casa mia. Un applauso all'educazione che è stata data a questa bambina, perché sì, Chanel ha 15 anni. Sicuramente il problema principale è stato il mio ex Cristian" – ha continuato la tiktoker - "Perché è lui che aveva la figlia, ma a me hanno insegnato cosa sono i valori e cosa è l'educazione: per me l'uomo di un'altra è trasparente. Però sono modi di vivere, modi di crescere. Non abbiamo tutti la stessa fortuna”.

Martina, inoltre, ha concluso dicendo che presto rivelerà tutte le prove sulla vicenda direttamente sul suo profilo Instagram, chiarendo che per lei le sue esternazioni non abbiano nulla a che fare con la violazione della privacy dal momento che Chanel e Cristian hanno anche postato una foto insieme: “Non credo che le mie esternazioni siano state violazione della privacy perché oggi hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, quindi io prima di tutto devo tutelare me stessa”.

L’ironia dei social

La notizia naturalmente ha subito scatenato le reazioni del mondo del web e c’è chi tra i commenti chiama in causa anche quanto accaduto tra i genitori di Chanel, Ilary e Totti: “Il tradimento in casa Totti è ereditario vedo”, ha scritto un utente ottenendo più di 3 mila like al commento.

Al momento la giovane Chanel non ha replicato in alcun modo alle rivelazioni della De Vivo. Non ci resta altro che attendere per scoprire come reagirà la figlia della Blasi all’accusa dell’influencer.