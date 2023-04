Ilary vuole 20 mila euro per i figli, ma Totti non cede. È battaglia in tribunale

Ilary Blasi non vuole gli alimenti dall'ex marito, ma " vuole una barca di soldi " per mantenere i tre figli. Si parla di circa 20mila euro al mese. È questo quello che trapela da fonti vicine a Francesco Totti. " La cifra è considerata troppo esosa e il Capitano non intende assecondarla " e sarebbe proprio per questo - e altro - che l'accordo fuori dal tribunale non è mai stato raggiunto e la separazione giudiziale ha preso il via in gran segreto lo scorso 31 marzo. La controfferta fatta dagli avvocati del Pupone, invece, si aggirerebbe tra 12mila e 15mila euro al mese da utilizzare per le spese principali di mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel.

L'affidamento e il mantenimento dei figli

Il nodo cruciale della disputa legale tra Totti e Ilary sta tutto qui: i figli e il loro mantenimento. Lo si diceva da tempo e alla fine, anche davanti al giudice, il nodo è arrivato al pettine. Ilary Blasi non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sé, visti i contratti (un milione per condurre la prossima edizione dell'Isola), le sponsorizzazioni e il patrimonio personale di rilievo. Ma sui figli sarebbe irremovibile. Oltre al fantomatico assegno da 20mila euro, la conduttrice " vorrebbe accollare interamente al padre le spese extra per i ragazzi, mentre lui è disposto a pagarne il 50 per cento, metà per uno ", riferisce il Corriere. In effetti, la direzione potrebbe essere proprio quella, visto che gli ex coniugi hanno chiesto l'affidamento congiunto.

La villa e la serratura cambiata

Il secondo nodo è quello della villa dell'Eur. L'immobile risulta ancora di proprietà di entrambi, visto che il divorzio non è ancora definitivo, ma di fatto Francesco Totti non ci metterebbe piede " da un pezzo ". Secondo quanto riferito dal quotidiano, infatti, " Ilary ha fatto cambiare la serratura e Francesco non ha nemmeno più le chiavi ". Forse per evitare incontri poco graditi con l'attuale compagno di Ilary, l'imprenditore tedesco Bastian Muller che, quando viene a Roma, alloggia nella villa: " Preferirebbe andasse in albergo e non dormisse nella residenza di famiglia ". Intanto il Pupone sembra essere già pronto a traslocare (di nuovo), lasciando il superattico a Vigna Clara (preso in affitto provvisoriamente) per una dimora a Roma Sud, zona più vicina alla villa dell'Eur, dove abitano i figli.

Le prossime mosse del giudice

Dal punto di vista giuridico, il giudice della I sezione del tribunale civile di Roma, Simona Rossi, ha provato a mediare tra i due ex coniugi - come da prassi - invitandoli a trovare un accordo consensuale, ma il tentativo è fallito; così si è riservata per esaminare le memorie difensive delle parti. Secondo gli esperti, il giudice potrebbe emettere un provvedimento provvisorio entro dieci giorni, convocando i tre figli della coppia per chiedere loro con quale dei due genitori vogliono vivere in modo prevalente. La data della seconda udienza, dunque, potrebbe essere fissata subito dopo Pasqua ma con ogni probabilità ancora una volta in formula top secret.

Il parere dell'esperto