"Ha iniziato a disintegrarsi". Miley Cyrus in terapia intensiva: cosa è successo

Miley Cyrus ha recentemente raccontato di aver contratto un'infezione piuttosto seria durante le riprese di alcune scene per il suo nuovo progetto cinematografico, ambientato lungo la famosa Hollywood Walk of Fame. Il film accompagna l'uscita del suo attesissimo nono album, Something Beautiful, previsto per il 30 maggio.

Tutto per colpa del marciapiede

Ospite al Jimmy Kimmel Live!, la cantante – premiata con un Grammy – ha spiegato di aver scelto di girare di notte per evitare l'affollamento e contenere i costi di produzione. Tuttavia, questa decisione si è rivelata rischiosa: le condizioni igieniche del celebre marciapiede hollywoodiano le avrebbero causato un'importante infezione, compromettendo parte delle riprese.

Ginocchio in condizioni "disgustose"

" Abbiamo girato il video a ottobre, e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva ", ha spiegato Cyrus. " Non perché fosse così grave da subito, ma l'ospedale era pieno e mi hanno messa lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi… proprio intorno al ginocchio - ha raccontato - Il medico mi ha chiesto se avessi idea di come avessi potuto prendere un'infezione così brutale, e subito mi è venuta in mente l'immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame ". La cantante di "Flowers" ha poi descritto il momento in cui ha dovuto spiegare tutto al chirurgo. " Sentirmi dire ‘che schifo’ da uno che apre cadaveri per mestiere… è stato assurdo. Questi fanno operazioni al cervello, e guardando il mio ginocchio mi dicevano che era disgustoso ".

Cosa sappiamo del film

Il film, descritto come una "esperienza visiva unica alimentata dalla fantasia" e una "pop opera senza precedenti", debutterà al cinema il 12 giugno, pochi giorni dopo l'uscita dell'album. Cyrus ha anche ammesso con autoironia di aver speso gran parte del budget destinato al film per il guardaroba. " Avevo un grande sogno, e anche un buon budget in realtà - ha detto -. Ma ho speso tutto per i vestiti. Così, quando è arrivato il momento di girare alla Walk of Fame, mi hanno chiesto se l'avessi affittata. E io ho risposto: 'Andiamo nel cuore della notte, tanto di notte non c'è nessuno. Ma avete mai visto com'è la Walk of Fame di notte? Ho pensato fosse il mio ultimo giorno di vita ".

Nonostante la disavventura, Miley ha concluso con ironia, dicendo che inizialmente si era sentita in colpa per aver "rovinato" il video con

No, quello che hai fatto è stato sacrificarti per quest'opera. Hai quasi dato la vita per questo film

questa storia così "squallida". Il conduttoreha però ribattuto con affetto: "".