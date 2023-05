"Ha sbagliato...". Gaia Gozzi nella bufera per aver cantato l'inno alla Coppa Italia

L'esecuzione dell'inno di Mameli alla vigilia della finale di Coppa Italia ha scatenato l'ennesima polemica social. Ogni anno l'artista chiamato a aprire la serata finisce sotto la lente di ingrandimento. Era accaduto a Noemi nel 2018 e poi a Sergio Sylvestre due anni fa ed è successo nuovamente a Gaia Gozzi, l'ex talento di Amici che si è esibita nell'inno poco prima del fischio d'inizio dell'ultima finale disputatasi a Roma.

Accompagnata dalla banda dell'Aeronautica militare Gaia Gozzi ha cantato l'inno d'Italia mentre le due squadre - Fiorentina e Inter - erano schierate al centro del campo. Visibilmente emozionata e felice per essere stata scelta tra tante artiste italiane, Gaia ha intonato l'inno con trasporto ma la sua performance è stata subito criticata dal popolo dei social network. A pochi secondi dall'inizio dell'inno di Mameli, su Twitter sono incominciati ad arrivare i commenti più critici.

La polemica social

" Qualcuno insegni a Gaia a partire a tempo con la musica", ha cinguettato un utente, mentre una donna replicava: "Quando tutto lo stadio canta e tu non vai a tempo...Gaia torna ad Amici ". Qualcuno ha addirittura insinuato che l'artista abbia cantato l'inno in playback, mentre i suoi fan la sostenevano parlando di una delle esibizioni più belle mai viste insieme a quella di Annalisa di alcuni anni fa. Quando l'esibizione è terminata e i primi video sono stati condivisi sul web, però, la cantante è stata scagionata da ogni accusa.

Il video che la scagiona

L'emozione non ha giocato brutti scherzi alla talentuosa artista, bensì sono stati i tanti tifosi presenti allo stadio Olimpico (oltre 70mila persone) a mancare l'attacco dell'inno di Mameli. Risultato? Nel video, che immortala Gaia intonare le prima parole del brano, i tifosi la precedono di alcuni istanti, facendo credere che sia lei ad avere sbagliato i tempi, quando in realtà sono loro ad avere cominciato qualche secondo prima a cantare. Gaia e la banda hanno avuto una sincronia perfetta e la stessa cantante sembra avere percepito l'errore del pubblico (come si vede all'inizio del video), ma è stata brava a evitare di cadere in errore, proseguendo dritta per la sua strada.