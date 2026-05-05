“Ha tagliato tutti i ponti”: la crisi profonda di Meghan Markle con i “potenti” americani

Negli Stati Uniti si torna a parlare di Meghan Markle, ma questa volta non per nuovi progetti o apparizioni di rilievo. Secondo diversi osservatori, la duchessa starebbe attraversando una fase complicata nei rapporti con l’élite di Hollywood, tra critiche mediatiche, assenze importanti e presunti contrasti con figure influenti. A far discutere sono stati in particolare due episodi recenti, una satira molto dura andata in onda nel programma Saturday Night Live e la sua mancata partecipazione al Met Gala, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo della moda.

La (terribile) satira televisiva

Nel fine settimana, Meghan è finita nel mirino della satira televisiva americana. Durante una gag in stile telegiornale, il programma ha scherzato pesantemente sulla sua figura, arrivando a definirla "terrorista" anche se in un contesto ironico e provocatorio. Lo sketch suggeriva, sempre in chiave satirica, che il marito Harry fosse “tenuto in ostaggio”, mentre la visita di Stato negli Stati Uniti di Re Carlo III veniva presentata come un tentativo di “liberarlo”. Un tipo di umorismo che ha fatto discutere, ma che secondo alcuni osservatori segnerebbe un cambiamento nella percezione pubblica della coppia.

L’assenza al Met Gala

A rafforzare le polemiche è stata anche l’assenza della duchessa dal Met Gala di New York, evento organizzato dal 1995 sotto la guida di Anna Wintour. La mancata partecipazione ha sorpreso molti, soprattutto considerando il profilo pubblico di Meghan e il suo interesse per il mondo della moda. L’edizione di quest’anno vedeva tra i protagonisti anche Lauren Sanchez e Jeff Bezos, coinvolti come sponsor e figure di rilievo dell’evento. Secondo alcune ricostruzioni, dietro l’assenza potrebbero esserci rapporti non idilliaci con alcune personalità influenti del settore.

I rapporti difficili con l’élite americana

Il commentatore reale Richard Fitzwilliams ha parlato apertamente di una tendenza problematica nei rapporti della duchessa: "Ha sviluppato un’abitudine disastrosa a litigare con i personaggi più influenti di Hollywood". E ha aggiunto: "Un’apparizione al Met Gala le avrebbe dato visibilità. Essere in contrasto con figure come Lauren Sanchez, i Kardashian e Anna Wintour è davvero notevole". Anche il biografo Phil Dampier ha espresso un giudizio critico: "Penso che negli Stati Uniti molte persone abbiano perso interesse per Harry e Meghan".

Le difficoltà tra immagine pubblica e progetti

Secondo alcune fonti vicine all’ambiente di Los Angeles, la situazione professionale della coppia non sarebbe delle migliori. "Sta andando in crisi perché sente che nulla funziona", avrebbe riferito un insider, aggiungendo: "Non credo che siano felici". Le critiche riguardano anche le attività televisive e imprenditoriali, considerate da alcuni meno incisive del previsto.

Il tema della credibilità

Un altro punto sollevato dagli osservatori riguarda l’immagine pubblica dei Sussex. Secondo Dampier: "Stanno cercando di presentarsi come membri attivi della famiglia reale, ma non lo sono più". E ancora: "Non sembrano autentici e le persone se ne accorgono". La coppia viene spesso descritta come sospesa tra due ruoli, senza una collocazione chiara né nel mondo reale né in quello dello spettacolo.

Presenze e assenze che fanno discutere

Mentre Meghan non era presente agli eventi legati alla visita negli Stati Uniti di Re Carlo, ha comunque attirato l’attenzione partecipando a una cerimonia privata a Chicago, dove è stata vista durante la Prima Comunione del suo figlioccio. Un episodio apparentemente marginale, ma che ha alimentato ulteriormente l’attenzione mediatica, soprattutto dopo la rapida scomparsa online di alcune immagini che la ritraevano.

L’isolamento crescente

Secondo alcune ricostruzioni, i Sussex avrebbero progressivamente perso contatti importanti negli ambienti che contano. Tra questi, oltre ad Anna Wintour, anche la famiglia Kardashian e altri personaggi influenti. Un insider ha descritto una situazione di crescente isolamento: "Hanno tagliato i ponti. Non ne restano ancora molti da bruciare". E ancora:

"Hanno davvero perso la direzione. Lei è in difficoltà perché capisce che le cose non stanno funzionando".

Un futuro incerto

Tra progetti che faticano a decollare, rapporti complicati e una crescente esposizione mediatica spesso critica, il futuro di Meghan Markle e del Principe Harry negli Stati Uniti appare oggi meno solido rispetto al passato.

La loro strategia, basata su una presenza a metà tra impegno istituzionale e attività commerciali, continua aopinione pubblica e osservatori. E mentre le critiche aumentano, resta da capire se la coppia riuscirà ail proprio ruolo o se le difficoltà attuali segneranno una fase più