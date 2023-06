"Hai capito la nonna...". Ecco la foto di Michelle Hunziker che fa impazzire i fan

È il momento di concedersi una vacanza per la conduttrice e showgirl Michelle Hunziker che, dopo una stagione televisiva ricca di successi al timone dello show evento “Michelle Impossible” e del tg satirico “Striscia la notizia”, si è concessa un momento di relax insieme alle amiche e alle figlie avute con Tommaso Trussardi, Sole e Celeste. Sono di queste ore, infatti, i diversi scatti che Michelle sta condividendo con i suoi fan durante il tour tra i luoghi più significativi della Costiera Amalfitana: da Amalfi a Procida sino a Capri. In particolare, a fare letteralmente impazzire i follower della Hunziker è stato uno scatto che mostra il fisico statuario della neo nonna 46enne.

Lo scatto social

A fare sognare i milioni di fan è una foto che la vede posare in costume da bagno a bordo dello yacht sul quale sta trascorrendo la sua vacanza. In bikini leopardato, con un fisico mozzafiato e con sguardo all’orizzonte, la neo nonna si fa ritrarre fieramente al timone della barca, scatenando una vera e propria ondata di commenti da parte degli utenti che si complimentano con lei per avere un fisico che fa invidia alle ventenni.

I commenti del web

Dopo avere pubblicato lo scatto - come spesso accade - infatti, i fan della showgirl si sono scatenati, volendo sottolineare quanto Michelle Hunziker a 46 anni riesca a mantenersi perfettamente in forma. “La nonna più bella del mondo”, scrive un utente sotto al post della conduttrice; e ancora, “Che fisico. Ragazzi, questa è una nonna”; “E le ventenni mute” scrive un’altra fan. Insomma, una vera e propria carrellata di commenti positivi per la neo nonna che non ha mai nascosto di avere una grande dedizione per l’attività fisica.

Gli altri scatti in bikini (e non solo)

Non è la prima volta che Michelle si lascia ritrarre in costume da bagno; proprio qualche settimana fa l’avevamo vista con un modello rosso fuoco intero e con degli scarponcini da neve sullo sfondo delle Alpi svizzere. Nella giornata di ieri, invece, ha postato uno scatto a bordo dello yacht indossando un due pezzi total black, privo di qualsiasi stampa. Inoltre, ha deciso di arricchire il look con un kimono lungo, di seta e multicolor con la predominanza dei colori giallo, marrone e arancione. Lo stesso kimono che poi ha anche indossato per passeggiare tra le stradine di Capri: un modello lungo fino alle caviglie, con degli spacchi laterali che lasciavano visibili i polpacci, le maniche a campana, il colletto coreano e una cintura che le segnava il punto vita. Alla fine ha completato il look con un infradito di pelle di colore marrone raso terra, una borsetta nera a tracolla e degli occhiali da sole. Insomma, una nonna davvero all'avanguardia.