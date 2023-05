Hannah Waddinghamn, ecco dove avete già visto la conduttrice degli Eurovision 2023

Ieri sera ha preso avvio l’evento che nel tempo è riuscito a catturare una grande attenzione da parte del pubblico, diventando così un appuntamento seguito ogni anno da milioni di persone, l’Eurovision Song Contest 2023. Quest’anno, per condurre la celebre kermesse sono stati scelti il popolare conduttore britannico Graham Norton, la popstar Alesha Dixon, la cantante ucraina Julija Sanina- che ieri sera con il marito chitarrista ci ha emozionati con il numero in apertura - e l’attrice Hannah Waddingham. Proprio quest’ultima, è un volto molto amato in Gran Bretagna e non solo, che abbiamo già visto in diverse occasioni.

Chi è Hannah Waddingham

Hannah Waddingham, classe ’74 è un’attrice e cantante britannica, regina dei musical di Londra che ha raggiunto l’apice del suo successo grazie all’interpretazione de la Dama del Lago nella prima britannica di Monty Python’s Spamalot. Un ruolo che le è valso una candidatura al Laurence Olivier Award come migliore attrice in un musical. Ha proseguito poi la carriera nel mondo del musical interpretando anche A Little Night Music, Into the Woods e Kiss me.

Da Games of Thrones a Ted Lasso

Successivamente, invece, si è dedicata sempre di più al piccolo schermo. Hannah Waddingham, infatti, è nota al grande pubblico per i suoi ruoli in tv ed in particolare, per avere interpretato Septa Unella in due stagioni della serie che ha fatto la storia di Hbo, Game of Thrones. Un ruolo che lei stessa – intervistata da Colinder - ha definito difficile soprattutto per le scene di tortura che l’hanno vista protagonista: “Mi sono trovata legata a un tavolo di legno con vere cinghie, per dieci ore. E sicuramente, escluso il parto, è stato il giorno peggiore della mia vita. Lena era a disagio a versarmi del liquido in faccia per così tanto tempo e io ero fuori di me”.

A regalarle grandi soddisfazioni è stato anche il suo ruolo di Rebecca Welton in Ted Lasso, una commedia che poco tempo fa ha fatto il suo ritorno con una terza stagione. Un’interpretazione - che lei definisce come un “ruolo da sogno” – e che le ha fatto conquistare un Emmy, due Critics Choice Television Awards, uno Screen Actors Guild Award e una nomination al Golden Globe.

La vita privata di Hannah Waddingham

L’attrice ha una relazione con Gianluca Cugnetto, un imprenditore di origine italiane. La coppia nel 2014 ha avuto una figlia, Kitty, che soffre di una malattia autoimmune, la porpora di Henoch-Schönlein

Hannah Waddingham si è detta molto felice di prendere parte al celebre evento musicale e così a questo proposito ha recentemente rivelato: "C’è qualcosa di veramente speciale nell’Eurovision, di cui sono una fan accanita da anni: dal cameratismo di tutti gli artisti nel backstage, alla portata epica dello spettacolo. È uno dei più grandi festival musicali del mondo, ma quest’anno, forse più che mai, è un grande onore essere al fianco dell’Ucraina, un Paese che si è dimostrato forte e unito. È un grande privilegio per me partecipare all’Eurovision proprio quest’anno".