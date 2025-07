"Hanno litigato". Laura Pausini e Alessia Marcuzzi, cosa è successo. Le indiscrezioni dal web

Le amicizie vere nel mondo dello spettacolo sono una rarità. I personaggi famosi faticano a costruire tra loro legami importanti che vadano oltre la fama e il successo. L'amicizia tra Laura Pausini e Alessia Marcuzzi, in realtà, sembrava avere superato il tempo e le malelingue, ma qualcosa - secondo le ultime segnalazioni dei fan - si sarebbe incrinato anche nel solido rapporto di amicizia tra la conduttrice e la cantante.

La lunga amicizia

Laura e Alessia si conoscono dagli anni 2000, quando entrambe erano già famose nei rispettivi ambienti. Alessia era il volto femminile di "Mai dire gol" e co-conduttrice del Festivalbar e Laura era già una popstar con un tour mondiale alle spalle e tanti riconoscimenti internazionali. Del loro legame Marcuzzi parlò apertamente nel 2023, quando fu ospite di Francesca Fialdini nel programma "Da noi a ruota libera": " Laura è una mia grande amica da tantissimo tempo, abbiamo vissuto tante cose belle. L'amicizia con Laura, che è un'amicizia tra donne alla quale tengo molto, rappresenta l'amicizia con le stesse persone che conosco da tempo. Perché ogni volta che c'è un concerto di Laura io e i miei amici di sempre andiamo a vederla. Laura è una persona meravigliosa, nonostante sia una star è rimasta la stessa nella vita privata" . Nell'ultimo periodo, però, le due donne si sarebbero allontanate.

Cosa sta succedendo

Il primo indizio sull'allontanamento tra Marcuzzi e Pausini risale a maggio scorso, quando la cantante ha festeggiato 51 anni. Alla festa di compleanno erano presenti gli amici di una vita, tra i quali Paola Cortellesi e Giorgia, ma non Alessia Marcuzzi, la cui assenza non è passata inosservata. Nel giorno del compleanno la conduttrice romana non avrebbe condiviso sui social neppure un augurio per l'amica, cosa che è solita fare. Dal web, dunque, sono iniziate ad arrivare segnalazioni e altri indizi. "Alessia non c'era alla festa di compleanno di Laura. E ieri Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, e non le ha dedicato neanche mezza storia.

Per Sinner invece di storie ne ha fatte diverse. È da un bel po' che c'è questo silenzio", ha fatto notare un fan, scrivendo all'esperta di gossipche ha ricondiviso i dubbi dell'utente sulla sua pagina Instagram.