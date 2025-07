Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l'ombra del tradimento sulla fine dell'amore

Tra Rocio Munoz Morales e Raoul Bova " è finita pochi giorni fa ". A rivelarlo è il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia che, attraverso la sua newsletter settimanale, ha confermato la fine della relazione tra i due attori. Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. Già, perché trovare le parole giuste per comunicare la fine di un amore, che sembrava una favola dopo 14 anni insieme e due figlie, non è mai facile. Eppure sarebbe questione di giorni, forse settimane. Ma intanto le loro strade si sono già divise: lo dicono i social, dove non si mostrano più insieme da mesi, e lo dicono i bene informati, che raccontano di vacanze da separati ed eventi mondani vissuti da "single".

La conferma dall'esperto

" Niente crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio. Lei ha tenuto la corda fino alla fine con il silenzio, lui ha tentato di ricucire ma non ce l'ha fatta più. I due si sono detti addio. Lui ci ha provato, ma il filo che li aveva legati in principio, sin dal primo incontro, si è disintegrato definitivamente" , ha fatto sapere Parpiglia, dando per certo l'addio. Sui motivi, che hanno portato alla rottura tra i due attori - che si innamorarono sul set del film "Immaturi - Il viaggio" nel 2013 - le voci sono molte ma tutte fanno riferimento a presunte infedeltà da ambo le parti.

I motivi della rottura

L'ultima indiscrezione in merito arriva da un altro esperto di cronaca rosa, Alessandro Rosica, che in altre occasioni aveva "predetto" addii celebri. Attraverso i suoi canali social Rosica ha fatto sapere che tra Rocio e Raoul l'amore sarebbe finito a causa delle infedeltà reciproche: "Troppi tradimenti e delusioni da parte di lui. Rocío stava ricambiando la moneta, ma a Raoul questo non andava proprio giù".

Il fatto che l'attrice spagnola e Bova non abbiano ancora smentito le tantissime voci circolate su di loro non fa altro che alimentare i sospetti che l'annuncio dell'addio sia solo una formalità da espletare nel momento giusto e nel modo più opportuno. Del resto, di mezzo, ci sono due bambine ancora piccole e tanto, troppo, clamore mediatico attorno a una coppia che sembra voler scegliere la via della privacy e del silenzio.