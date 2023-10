"Ho due costole rotte". La confessione di Mara Maionchi: ecco cosa ha detto

Mara Maionchi è tornata al tavolo degli ospiti fissi di "Che tempo che fa". La produttrice musicale è stata ospite dell'ultima puntata del programma domenicale, che già l'aveva vista protagonista lo scorso anno, ma salutando il pubblico ha fatto un'amara confessione sul suo stato di salute. Con la sua solita ironia Mara Maionchi ha svelato di avere avuto un incidente domestico, che le è costato due costole rotte. Un doloroso imprevisto che, però, non l'ha tenuta lontana dai suoi impegni televisivi.

Mara Maionchi e il tumore

Lo scorso aprile Mara Maionchi ha compiuto 82 anni. Nonostante l'età avanzata la producer ha grinta da vendere e non si è mai fermata davanti ai problemi di salute che la vita le ha messo davanti. Nel 2015 scoprì di avere un tumore al seno dal quale, grazie all'intervento chirurgico e alle cure mediche, è guarita. "La paura non passa mai del tutto", rivelò qualche anno fa in una intervista Mara Maionchi, che è riuscita a superare i momenti difficili anche grazie all'impegno in televisione. La produttrice discografica è ancora una volta uno dei giudici di "Italia's Got Talent" e, come era già accaduto lo scorso anno, è uno degli ospiti fissi, che siede al tavolo di "Che Tempo che fa".

L'incidente domestico