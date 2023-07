"Ho la nausea...". Elodie ferma l'esibizione a Capri: cosa le è successo

" Ho un po' di nausea ". Elodie ha spiazzato tutti all'evento Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, facendo esplodere il gossip. Nessuna gravidanza in vista, però, ma un piccolo inconveniente con il quale l'artista ha dovuto fare i conti durante la sua ultima esibizione a Capri. La cantante è stata ospite della manifestazione organizzata dal noto marchio di birra nelle splendide acque di Capri. Palcoscenico dell'evento non un palco sulla terra ferma ma la motonave Patrizia, sulla quale si sono alternati ospiti e personaggi presentati dal conduttore della serata, Tommaso Zorzi. Il boat-party ha richiamato decine di barche e yacht davanti ai Faraglioni di Capri con il pubblico entusiasta di assistere a un evento unico e particolare nel suo genere. Le onde e il mare mosso non hanno, però, reso facile il lavoro di alcuni cantanti come Elodie.

Elodie ferma l'esibizione per la nausea

Ciò che è successo a bordo della nave è stato svelato grazie ad alcuni video, che sono iniziati a circolare sulla piattaforma TikTok durante l'evento di Capri e in breve tempo sono diventati virali. Nei filmati si vede Elodie intonare alcuni dei suoi brani più famosi e poi fermarsi per alcuni istanti, mentre intona le strofe di "Guaranà". " Ho un po' di nausea, onesta. È difficile cantare, questa è l'ultima volta" , ha detto la romana, appoggiandosi alla balaustra della nave con il viso provato dal voltastomaco. " Sono molto felice di farlo con voi per la prima volta, ma è difficile cantare con le onde, sai?" , ha proseguito Elodie rivolgendosi a una fan e spiegando la sua difficoltà nel cantare con il moto oscillatorio della nave.