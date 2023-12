"Ho perso quattro bambini. La tragedia della mia vita". L'amara confessione di Marta Flavi

" Io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l'imperatrice della cornute ma non ero contenta" . Dopo Ilary Blasi e Belen Rodriguez anche Marta Flavi ha parlato apertamente dei tradimenti e del matrimonio con Maurizio Costanzo conclusosi con un divorzio. L'occasione è stata un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa AdnKronos sul tema più scottante del momento, ma tornando al compianto conduttore la Flavi ha chiarito: " Nonostante tutto sono una donna serena e non sono mai andata in depressione. Avevamo fatto la pace, quando Maurizio è morto mi è dispiaciuto molto perché è una persona a cui ho voluto molto bene ".

A Belen, Ilary e alle altre donne vittime di tradimenti, però, la conduttrice ha voluto mandare un messaggio leggero: " Bisogna portale con una certa signorilità tanto la gente lo sa che stai soffrendo, è inutile far finta di essere la vincitrice. Come si esce da questo dolore? Con ironia, forza di volontà, facendosi aiutare dagli amici e soprattutto pensando che se una persona ti fa questo è meglio trovarne un'altra ".

Marta Flavi: "Sogno Masterchef e la fiction"

Nella lunga intervista Marta Flavi ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, tra ricordi e rimpianti. Conduttrice del primo reality della storia della televisione italiana - "Agenzia Matrimoniale" andato in onda su Canale 5 dal 1987 - Marta Flavi ha confessato di essersene andata dalla tv senza rimorsi ma di sognare ancora il piccolo schermo, magari partecipando a un talent: "Mi piacerebbe molto partecipare a Masterchef come concorrente, a me piace la gara. Adoro cucinare, sto imparando a fare la spesa, cucino e mi diverto molto". Tra i suoi sogni, però, c'è anche quello di recitare in una delle soap più seguite del momento: "Ne 'Il Paradiso delle Signore', è il sogno della mia vita". Il più grande rimpianto della conduttrice, però, è legato alla sfera personale.

Il rimpianto legato ai figli