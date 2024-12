“Ho qualcosa da festeggiare con voi”. Dopo la malattia, Samuele Bersani torna a cantare

Ascolta ora 00:00 00:00

Una voce preziosa quella di Samuele Bersani che, nel corso del tempo, si è imposta con fragore nel panorama musicale italiano. Stimato per la sua bravura nel comporre canzoni, sono tanti gli artisti che hanno collaborato con lui e tanti sono i fan che lo seguono da anni con affetto. Samuele Bersani, però, lo scorso 7 novembre, attraverso un messaggio condiviso su Instagram, aveva rivelato di dover prendere una pausa dalla musica e dall’imminente tour a causa di una malattia. Non un problema alla voce ma un disturbo che l’artista sta combattendo da tempo. Dopo il post c’è stato un lungo silenzio, almeno fino alla notte del 24 dicembre. L’artista, proprio durante la vigilia di Natale, scrive un altro post e afferma che, finalmente, è guarito e può tornare a cantare.

“C’è qualcosa che voglio festeggiare insieme a voi con un abbraccio gigantesco", esordisce suo suo profilo Instagram. “In quest'ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza”, aggiunge. “Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare la spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo”, ammette. “Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto bene, sono guarito”, conclude augurando a tutti buone feste. Pur non scendendo nei dettagli e senza rivelare il motivo per il quale Samuele Bersani abbia preso una pausa dalla musica, in molti si sono riversati sotto al suo post per esternare la bella notizia. Ma quale potrebbe essere la malattia che il cantante avrebbe affrontato e sconfitto?

Bersani è sempre stato una persona molto schiva e che non ha mai rivelato particolari della sua vita privata. Però è risaputo che il cantante, da anni, sta soffrendo di ipoacusia. Si tratta di un disturbo debilitante dell’orecchio. "È iniziato ancor prima di fare il cantante. Una mattina mi sono svegliato con una fortissima ipoacusia, che è rimasta ancora oggi", aveva raccontato Samuele Bersani agli inizi della sua carriera. E pare che, proprio a causa di questo disturbo, sia stato costretto a prendersi una pausa e rinviare il tour.

Un mese dopo l’annuncio, la notizia fa ben sperare per Samuele Bersani. Anche se le date sono state rinviate – quindi i biglietti acquistati sono ancora validi – si ipotizza che isaranno riorganizzati dal prossimo mese di marzo.