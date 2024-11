Samuele Bersani, stop al tour: "Ma non ho problemi di voce"

Ascolta ora 00:00 00:00

Samuele Bersani non è un artista abituato a fare un annuncio dopo l'altro, quindi ieri ha richiamato molta attenzione il suo post: «Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro. Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi».

Bersani poi ha aggiunto che parlerà «appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall'inizio di un tour che anch'io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo. Dover rinviare di qualche mese i nostri appuntamenti scava ancora più forte nella mia amarezza, ma al momento purtroppo non c'è alternativa a questa decisione. Tornerò presto. E lo dico con tutto l'affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene». Sui social, il cantante ha poi pubblicato anche la riprogrammazione delle date aggiungendo che i biglietti acquistati resteranno va. Il tour era previsto a novembre e alcune date erano già tutte esaurite. Ora sono state rinviate alla prossima primavera. A 54 anni con cinque Targhe Tenco e due premi della critica a Sanremo, è uno dei cantautori più riconosciuti e riconoscibili della musica d'autore italiana. Il suo modo di scrivere è, allo stesso tempo, poetico e innovativo, oltre che estremamente sensibile. C'è un mondo dentro le sue canzoni, un racconto che, anno dopo anno, lo identifica come un autentico cantastorie d'altri tempi.

Nato con la benedizione di Lucio Dalla e intimamente appassionato di cinema, arriva da Rimini ma soltanto saltuariamente è felliniano nella scrittura perché fa del garbo, dell'ironia e della dolcezza la sua cifra principale, come si può capire dal primo successo Chicco e spillo e pure nella gigantesca, meravigliosa En e Xanax.