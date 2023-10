"Ho rischiato di perdere un seno". La confessione di Carla Bruni

Carla Bruni non ha scelto un mese a caso, ottobre, per confessare di avere avuto un tumore al seno. L'attrice e cantautrice aveva scelto di tenere nascosta questa dolorosa parte della sua vita. Ma oggi, proprio nel mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore, ha deciso di rompere il silenzio, parlando per la prima volta del difficile periodo vissuto dopo la diagnosi di tumore mammario. " Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Intervento chirurgico, radioterapia, terapia ormonale, ho seguito il solito percorso per curare questo tipo di tumore" , ha confessato su Instagram Carla Bruni, parlando della sua esperienza personale a quattro anni di distanza da quei drammatici giorni.

Il video e il post sui social

Nel lungo post affidato ai social network - anticipato da un video nel quale l'attrice racconta il suo vissuto su grandi fogli lasciati cadere a terra uno ad uno - la moglie di Nicolas Sarkozy ha confessato di essere stata fortunata grazie alla tempestiva diagnosi, che le ha permesso di curarsi e guarire dal cancro. " Ho avuto fortuna: il mio cancro non era ancora aggressivo", ha raccontato rivelando come è riuscita a "salvarsi" da un destino infausto: "Perché questo cancro non era aggressivo? Semplicemente perché non ha avuto il tempo di diventarlo... Infatti, ogni anno nella stessa data faccio una mammografia" . L'operazione per asportare il tumore e le successive cure gli hanno consentito di vincere la sua battaglia contro il cancro.

La dolorosa confessione