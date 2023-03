"Ho speso 30mila euro in quattro giorni". Bufera sulla tiktoker Giulia Ottorini

Viaggi, ville, regali costosi, macchine di lusso e outfit dei brand più famosi. I profili social di Giulia Ottorini, influencer bolognese classe 2002, parlano di soldi e vita spensierata. La giovane è una delle tiktoker più seguite e i suoi video raccolgono migliaia di visualizzazioni senza troppi sforzi. L'ultimo contenuto condiviso sulla popolare piattaforma, però, l'ha fatta finire al centro delle critiche per avere cavalcato un trend del momento, mostrando quanto spende mensilmente per vizi e acquisti.

Giulia Ottorini è nota al popolo dei social per essere la fidanzata del trapper italoamericano MamboLosco. La coppia sta insieme da un paio di anni e sui social l'artista e l'influencer 21enne si mostrano in giro per il mondo tra viaggi, lussi e locali. La Ottorini non si è mai fatta problemi a comparire sui social con mazzette di soldi in mano, gioielli e beni preziosi, parlando apertamente del suo stile di vita a più zeri: " Per me i soldi non sono affatto un tabù, vorrei sapere perché tutti i ragazzi che mi scrivono che sto usando i soldi del mio ragazzo ". Ma l'ultimo contenuto postato sulla sua pagina TikTok l'ha messa nel mirino delle critiche.

Il video e la polemica

" Ecco quanto ho speso in un mese ", ha esordito la Ottorini su TikTok pubblicando l'estratto conto mensile e, calcolatrice alla mano, ecco spuntare la cifra folle di 23mila euro spesi in soli quattro giorni. L'influencer ha elencato le uscite dei primi giorni di marzo tra cene, locali e altri acquisti di piccola entità. Poi sono comparse due uscite da 8mila euro e una di oltre 6mila euro, che hanno fatto lievitare il conto delle spese mensili. Giulia Ottorini ha sgranato gli occhi e poi ha commentato: " Facendo i conti siamo arrivati a più di 23mila, sto cercando di non piangere. E non è finita qua! Perché mancano i contanti, circa 9.800 che non ci sono più. Quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire ".