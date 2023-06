Donnalisi, al capolinea la storia tra Antonella e Edoardo. Volano stracci sui social

I Donnalisi si sono lasciati. La conferma è arrivata dai diretti interessati con un duro botta e risposta sui social network. Le voci di una crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria circolavano da giorni, ma la bomba è ufficialmente esplosa nel weekend appena trascorso. La prima a confermare la rottura è stata la modella salentina, che è apparsa in lacrime su Instagram, accusando Edoardo di trattarla male e di essere distrutta dalla situazione. Poi è arrivata la replica di Donnamaria, che ha spiegato i motivi dell'addio.

La coppia era nata all'interno della casa del Grande Fratello vip conclusosi lo scorso marzo. Già durante il reality i due giovani avevano vissuto alti e bassi e il gieffino era stato addirittura squalificato per i violenti atteggiamenti tenuti proprio con Antonella. Fuori dalla Casa, però, i Donnalisi - così erano stati ribattezzati dai fan - sembrano funzionare fino alla crisi recente, che li ha visti scoppiare a poche ora dall'apparizione al Pizza Village di Napoli, dove i due erano apparsi più affiatati che mani (Antonella lo aveva addirittura baciato sul palco dopo l'esibizione canora di Donnamaria).

Antonella Fiordelisi in lacrime su Instagram

Sabato pomeriggio Antonella Fiordelisi è apparsa in una diretta Instagram in lacrime, accusando l'ex fidanzato di maltrattarla: " Ragazzi io non ce la faccio più, sono davvero stanca del modo in cui Edoardo mi tratta. È evidente che abbia altri obiettivi nella vita o, almeno, che non mi veda al suo fianco in futuro, visto che, si sta concentrando solo sulla sua carriera e sembra che voglia nascondersi da me ". Piangendo, l'influencer salentina ha proseguito: " A questa persona ho dato tutto, lo amo e non ho problemi a dire che a lui ci tengo ma il suo comportamento infantile non lo sopporto più. Io mi trovo da sola, senza la mia famiglia, in una città che non è la mia e lui si permette di trattarmi in questo modo? ". Antonella non ha svelato fatti e circostanze specifiche, ma ha ammesso di essere arrivata al limite: " Non mi va più, significa che fin dall'inizio non gli è mai importato nulla di me. Per favore, siccome mi fa male parlare di lui, non fatemi domande ". Poi ha chiuso bruscamente il collegamento, tornando a mostrarsi - da sola - solo nella giornata di domenica.

La risposta di Edoardo Donnamaria

La risposta di Edoardo Donnamaria non si è fatta attendere, soprattutto perché sui social la coppia è molto amata e seguita. Il ragazzo ha spiegato di avere deciso " di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale". Poi ha aggiunto: "Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante ". Anticipando di non volere raccontare fatti privati della coppia per " darli in pasto a gentaglia ", l'ex gieffino ha aggiunto: "Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e soprattutto che la consiglino bene, non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono ".