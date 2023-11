"Ho subito violenza ma non ho denunciato". La rivelazione choc di Maria Teresa Ruta

" Bisogna stare attente ai primi segnali, saperli leggere ". Le parole di Maria Teresa Ruta sono un monito a tutte le donne che, come lei, hanno vissuto una violenza senza essere in grado di reagire. Sebbene siano passati anni da quel drammatico episodio, la conduttrice ha trovato il coraggio di raccontare una parte della dolorosa esperienza vissuta, nel corso dell'ospitata a Radio2 Happy Family, dove ha fatto una confessione choc: " Ho subito un tentativo di violenza ma non ho denunciato ".

Il pubblico è abituato a vederla sorridente, eclettica e ironica sia nel ruolo di ospite sia da protagonista in trasmissioni come il Grande Fratello Vip o Tale e quale show. Ma anche Maria Teresa Ruta nasconde fragilità e ricordi dolorosi, che nelle scorse ore ha voluto condividere con gli ascoltatori di Radio2 nel programma condotto da Ema Stokholma e i Gemelli di Guidonia. " Non ho denunciato un tentativo di violenza subito diversi anni fa. Ne ho parlato dopo con grande dolore ", ha dichiarato in trasmissione la conduttrice.

Il tentativo di stupro

La vicenda risale agli anni '80, quando Maria Teresa Ruta aveva circa vent'anni, ma solo dopo i 35 anni la conduttrice trovò il coraggio di raccontare quanto accaduto. "Mi sono trovata due ragazzi che mi hanno inseguito, mi hanno scaraventata dentro un portone, hanno tentato di violentarmi", raccontò due anni fa durante l'ospitata a Dritto e Rovescio, parlando del caso Grillo: "Io mi sono difesa come potevo, dando un sacco di calci. Mi hanno rivestito di lividi. Fortunatamente qualcuno è intervenuto. Mi sono trovata svenuta, mezza svestita e l'ho detto solo dopo quattordici anni" . Già in quell'occasione la Ruta confessò di non averlo raccontato a nessuno per vergogna, convinta " di essere stata io la causa perché ero stata stupida, perché non mi ero accorta del pericolo ". Un meccanismo psicologico complesso per il quale la vittima si sente colpevole di quanto subito e che l'ha fatta tacere per anni.

Il progetto per le donne