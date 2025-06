I Bezos salutano Venezia: "Abbiamo condiviso un sogno"

Si chiudono oggi i giorni di festa per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Un matrimonio che i due hanno voluto festeggiare a Venezia, cosa che ha diviso l'opinione pubblica. Se da un lato in molti hanno accolto con gioia Bezos e signora, dall'altro non sono mancate le proteste.

Nel corso della serata di ieri, sabato 28 giugno, l'Arsenale ha ospitato il party conclusivo dopo il "sì" pronunciato dai due sposi. Non è mancato neppure un ultimo flash mob da parte degli attivisti contrari alla presenza dei Bezos. Le giornate veneziane, in ogni caso, si sono concluse e, stando a indiscrezioni, i novelli sposi potrebbero continuare a viaggiare in Italia. A bordo del loro yatch Koru potrebbero attraversare l'Adriatico per raggiungere Taormina, in Sicilia.

"Abbiamo condiviso un sogno, abbiamo condiviso la nostra felicità. Grazie a Venezia che regala bellezza" , avrebbero dichiarato i Bezos a fine festeggiamenti, come riportato da AdnKronos. Jeff e Lauren hanno lasciato l'Hotel Aman intorno alle 14:30. I due, felici e sorridenti, si sono concessi un'ultima escursione tra le isole Murano e Torcello. Nel tardo pomeriggio hanno trovato ad aspettarli allo scalo Nicelli del Lido un volo che li ha portati al loro megayacht Koru, pronto a partire.

La presenza dei Bezos in città ha reso soddisfatti amministratori, albergatori e rappresentanti delle istituzioni culturali. Venezia ha brillato come non mai e la speranza è che continui a farlo. Le strade di Venezia sono state percorse da vip del calibro di Leonardo Di Caprio, Ivanka Trump e Jared Kushner, le sorelle Kardashian, Tom Brady, Orlando Bloom, e Rania di Giordania. Tutti hanno elogiato "le meraviglie di una città sospesa tra cielo e acqua".

Bezos si è detto dispiaciuto e amareggiato per le proteste degli attivisti.

"Non capisco"

"sono amareggiato"

Noi amiamo Venezia e contribuiremo alla sua salvaguardia: certi attacchi sbagliano indirizzo

, avrebbe ripetuto più volte,. "", ha aggiunto, come riportato da Repubblica.