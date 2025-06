Matrimoni vip in Italia: ecco quali sono le coppie che hanno scelto il Belpaese per dire "sì"

In questi giorni si sta molto parlando del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che diranno "sì" il prossimo 27 giugno. Già dalla giornata di ieri i primi yacht con gli invitati sono arrivati a Venezia, città che è stata scelta come location delle nozze. L'Italia si conferma per essere uno dei Paesi più amati dai vip per le sue atmosfere, per i paesaggi, la tradizione e il buon cibo. Infatti i futuri coniugi Bezos non sono i primi ad aver scelto la nostra nazione come sfondo delle loro promesse.

Basti pensate che soltanto lo scorso anno l'attrice Rebel Wilson e sua moglie Ramona Agruma hanno deciso di unirsi in matrimonio in Costa Smeralda. Di questa unione sappiamo pochissimo, perché la cerimonia è stata celebrata in gran segreto, così da non finire sulla stampa. Le due hanno voluto pochissimi invitati all'evento. A quanto sembra i festeggiamenti si sono svolti in un resort di lusso.

Ancor prima, parliamo del 2022, è stata la volta di Kourtney Kardashian. Una delle celebri sorelle ha scelto Portofino per sposare il batterista dei Blink-182 Travis Barker. Il matrimonio e il ricevimento si sono svolti nella villa di Dolce&Gabbana. Dolce&Gabbana è stato anche il marchio dei loro abiti.

Altra celebre coppia che da deciso di sposarsi in Italia è quella formata da Justin Timberlake e Jessica Biel. I due hanno detto "sì" a Borgo Egnazia, in Puglia, nell'ormai lontano 2012. Il ricevimento costò circa 6 milioni e fu un evento memorabile. Borgo Egnazia, che incanta ogni volta con le sue atmosfere, è stato recentemente la sede del G7.

Venezia è stata scelta come sfondo per il matrimonio anche da George Clooney e Amal Alamuddin. I due si sono uniti in matrimonio civile, celebrato da Walter Veltroni. Poi seguì il ricevimento, costato intorno ai 5 milioni.

All'evento parteciparono ospiti illustri, come Matt Damon e Cindy Crawford.

Nel 2006 a raggiungere l'Italia per sposarsi furono Tom Cruise e Katie Holmes. I due convolarono a nozze al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano.