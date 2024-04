Francesca Fagnani: "Così ho intervistato Fedez. Ferragni? Invitata, non si è fatta più sentire"

A poche ora dal debutto della nuova stagione di Belve, che andrà in onda a partire da domani sera 2 aprile su Rai2, Francesca Fagnani si concede ad una lunga intervista a Il Messaggero. Come sempre, la giornalista più “graffiante e temuta” del momento non si smentisce e, così, a dominare è stata sicuramente la sua ironia. Un momento decisamente positivo per la Fagnani che il 30 aprile pubblicherà anche Mala, il suo primo libro inchiesta sulla criminalità organizzata.

Le rivelazioni sugli ospiti di Belve

Come ormai è noto, nella prima puntata di Belve, a sedere sullo sgabello “più scomodo” d’Italia, sarà proprio Matteo Salvini che prima di farsi intervistare non avrebbe posto alcuna condizione: “Non ha chiesto di leggere prima le domande né di fare tagli. È stato impeccabile. Uno dei pochi politici (La Russa, Renzi, Raggi, ndr) ad aver accettato il mio invito”, ha rivelato la Fagnani. Inoltre, la giornalista ha anche raccontato di essere rimasta sorpresa “umanamente” dal Vicepresidente del Consiglio: “È molto meglio di quello che sembra. È stato simpatico e mai arrogante. Ho invitato anche Conte e Schlein, senza riuscirci”.

Poi, a proposito di Giorgia Meloni – che per il momento, a causa dei mille impegni, ha dovuto declinare l’invito “bis” alla trasmissione – la Fagnani ha svelato che la scorsa volta era stata “generosa”. E ancora, su Carla Bruni (ospite di Belve il 2 aprile) e il cambio di status dopo la caduta di Sarkozy, la Fagnani ha affermato: “Mi ha detto che tutti e due sono molto più felici ora di prima. E quando Sarkozy non è stato rieletto lei ha tirato un sospiro di sollievo”. Sugli ospiti che hanno maggiore successo, invece, non ha dubbi: “Quelli che hanno una vita piena, i simpatici e gli antipatici. Alessandro Di Battista mi ha detto che dopo Belve ha ricevuto questo messaggio: ‘Lo sai che mi stai meno sulle pa...?’”. Il più noioso (ahimè), a detta sua, è stato Raoul Bova e così, ha affermato: “Non è gentile dirlo ma Raoul Bova. Se uno non vuole parlare diventa noioso”.

Il rapporto con la Rai e l’ospitata di Fedez

Almeno per il momento, la giornalista ha negato l’ipotesi di abbandono della Rai e di una nuova stagione di Belve al Nove. Così, anche sulla polemica scoppiata lo scorso anno per l’ospitata saltata di Fedez al programma, dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo, la Fagnani ha chiosato: “Sono stata messa nelle migliori condizioni di lavorare. Ho avuto lo studio a disposizione per tanti giorni. Non mi posso lamentare. Sarei ingenerosa se lo facessi”. Quindi, anche sul libro in uscita il 20 aprile, Mala, ha dichiarato: “È un progetto a cui tengo tantissimo. Con il nuovo direttore Roberto Genovesi mi piacerebbe in futuro farne un altro, ma per questo alla fine ho preferito lavorare con un amico come Michele Rossi, direttore editoriale Sem ed editor di Feltrinelli. Sto aspettando che la Rai mi dica come restituire i soldi dell'anticipo che ho incassato”.

Tuttavia, Federico Lucia, in arte Fedez, sarà tra gli ospiti più attesi di questa nuova stagione; l'intervista con il rapper andrà in onda nella seconda puntata, prevista per il 9 aprile. Secondo le prime indiscrezioni, trapelate dall'Adnkronos, nel corso dell'intervista, non sarebbero mancati grandi momenti di commozione, soprattutto quando il cantante ha parlato dei due figli, Leone e Vittoria, frutto dell'amore con Chiara Ferragni. Fedez, infatti, avrebbe parlato della crisi in corso nella relazione con l'influencer, oltre che dell'amore per i figli che in questo momento sono l'assoluta priorità. Se, però, Francesca Fagnani ha ottenuto l'intervista con il rapper, diverso è stato per Chiara Ferragni che, almeno per il momento, ha preferito accettare l'invito di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: “Mi ha detto che doveva pensarci. Non l'ho più sentita”, ha rivelato la giornalista.

Il rapporto con Enrico Mentana e i corteggiatori

A proposito della vita di coppia con Enrico Mentana, alla domanda su un eventuale cambiamento del loro rapporto, dopo la popolarità raggiunta, Francesca Fagnani risponde: “Per me no, ma forse dovrebbe chiederlo a Enrico. Certo. Di sicuro è cambiato il tempo e la concentrazione. Siamo presi da mille cose”. Tuttavia, dinanzi a tanta popolarità, non mancano di certo i corteggiatori: “Non mi posso lamentare. Si entra in contatto con più persone e quindi si amplia la platea. È una questione di statistica”.

Infine, spazio anche a guizzi della giovinezza e, quindi, ha svelato la cosa più illegale fatta: “Guidando e guardando il cellulare un giorno ho preso la ruota parcheggiata storta di un'auto che mi ha fatto da trampolino e così ho cappottato tre volte. Poteva finire malissimo, invece ho rimediato solo qualche cicatrice sul braccio e la schiena. Avevo più o meno 30 anni”.

Adesso, invece, se non fosse illegale, il suo sogno, da buona “belva” sarebbe quello di “entrare nei telefoni degli altri”.