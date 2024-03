Kensington Palace non pubblica la foto originale di Kate. Il dubbio: cosa nascondono?

Kate Middleton si è assunta per intero la responsabilità della foto "manipolata" pubblicata domenica sui social del principe e della principessa del Galles, che la ritrae in compagnia dei tre figli. Questa è la prima foto ufficiale che viene diffusa dopo l'intervento all'addome subito dalla moglie di William lo scorso gennaio. Sarebbe dovuta essere l'immagine che spegneva le polemiche circa il suo stato di salute, soprattutto a seguito dell'immagine "rubata" della principessa a bordo di un'auto insieme a sua madre. Una foto che, seppure scattata da lontano e con una qualità molto bassa, mostrava Kate con un viso apparentemente gonfio. Ma il risultato ottenuto con la foto che, secondo le fonti ufficiali, è stata scattata dal principe William all'inizio della scorsa settimana, è stato opposto.

" Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento l'editing. Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri ", sono le parole della principessa, pubblicate su ogni profilo social riconducibile a lei e al marito. Ed è proprio in ragione di queste parole che ora si chiede a Kensington Palace di condividere la foto originale della principessa Kate e dei suoi figli, per spazzare via qualunque dubbio e complotto che si sta alimentando fin dall'operazione. La gestione della lontananza della moglie del futuro re è stata poco chiara fin dai primi giorni, quando è stato comunicato l'intervento ma non le ragioni dello stesso.

A sollevare qualche perplessità è stato soprattutto il diverso trattamento per la principessa Catherine e il re Carlo: entrambi hanno subito un intervento presso la London Clinic, per altro negli stessi giorni. Ma se, da un lato, il re ha reso pubblica la ragione che l'ha portato al ricovero, per Middleton sono state sottolineate solo la lunga degenza e il lungo periodo di convalescenza. L'unico elemento che è stato dato ai sudditi è stata la negazione di un intervento per un tumore. Tutto il resto è rimasto tra le mura del Palazzo, facendo però così allarmare sia i sudditi che i tanti sostenitori della linea giovane della famiglia reale inglese. Se l'ipotesi più accreditata è quella di una isterectomia per la principessa, non è mai tramontata nemmeno l'ipotesi di un ricovero per disturbi alimentari.

Dalla Spagna, poi, sono rimbalzate voci che volevano Kate in coma in conseguenza dell'intervento e altre teorie del complotto, che sono arrivate addirittura a ipotizzare un intervento di gluteoplastica. Quale che sia la verità, al momento Kensington Palace e i principi del Galles non intendono renderla pubblica. E non intendono nemmeno mostrare la moglie del futuro re. L'immagine originale, che molti ora credono non esista, non verrà mostrata e pubblicata: il no secco rischia di alimentare ulteriormente le voci sullo stato di salute della principessa. Non sarebbe stato più onesto, da parte della Casa reale, condividere una foto già edita della principessa Catherine? Se non per altro, perché avrebbero mantenuto la coerenza dell'annuncio iniziale, con il quale comunicavano il ritorno in pubblico della moglie di William per dopo Pasqua. Un vero autogol che ora da Londra sperano finisca presto nel dimenticatoio.