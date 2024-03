"Occasionalmente sperimento l'editing". Kate Middleton si scusa per la foto manipolata

Alla fine, sulla questione della foto "manipolata", è intervenuta direttamente lei, la principessa del Galles, Catherine Middleton, per tutti Kate. La polemica sullo scatto, il primo successivo all'intervento all'addome subito dalla moglie del principe William lo scorso gennaio, si infiamma quando quattro agenzie di stampa ritirano lo scatto dai loro archivi perché non " soddisferebbe " gli standard in quanto avrebbe subito una " revisione post produzione ". L'elemento che salta maggiormente agli occhi, e che viene sottolineato anche dalle agenzie, è una " incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte ". Ma gli utenti dei social hanno messo in evidenza anche altri dettagli che non sarebbero stati coerenti con una fotografia "naturale".

Lo scatto ha alimentato le già forti polemiche in merito alla situazione della principessa Catherine, il cui rientro agli impegni ufficiali pare sia slittato a data da definirsi. Il Palazzo fa quadrato attorno alla futura regina ma le voci nel regno, e anche all'esterno, sono incontrollate. Per cercare di porre un freno alle speculazioni complottiste sulla salute della moglie del principe William, sul profilo degli stessi principi del Galles è apparso un comunicato scritto in prima persona, e firmato, dalla stessa principessa, in cui si scusa per l'accaduto, spiegando anche la genesi di quello scatto.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024