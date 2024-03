La foto di Kate Middleton è stata manipolata? Il polsino, l'anello e le dita: ecco gli indizi

Come sta (davvero) Kate Middleton? La domanda rimbalza da settimane nel Regno Unito e in tutto il mondo. La misteriosa operazione all'addome alla quale si è sottoposta lo scorso 16 gennaio, ormai due mesi fa. I tempi di recuperano sembrano essere molto lunghi per la principessa del Galles, il cui rientro era previsto dopo Pasqua: la sua presenza è in forze anche per il Trooping the colour, in programma a giugno. Il sito delle forze armate inglese aveva inserito la principessa tra i partecipanti ma dopo poche ore ha dovuto cancellare in fretta e furia, aumentando così i dubbi sull'effettivo stato di salute di Kate. E la foto condivisa sui social ufficiali del principe e della principessa del Galles, che avrebbe dovuto dissipare qualunque ombra sulla moglie del principe William, al contrario ha alimentato le teorie complottiste.

Il dettaglio che maggiormente alimenta la teoria di una "manipolazione" molto spinta lo si ritrova nella manica del cardigan della principessa Charlotte. Ingrandendo la fotografia, infatti, si nota che il polsino è "interrotto", quasi cancellato, e al di sotto compare la stessa fantasia a quadri della gonna. Ci sono poi la mani della moglie di William, dalle quali è assente l'anello appartenuto a Lady D, che la futura regina indossa pressoché sempre in ogni foto ufficiale e uscita pubblica. Ci sono poi le dita del principe Louis, incrociate in modo innaturale e con anomalie nelle dimensioni e, guardando alle sue spalle, si nota un disallineamento nella pavimentazione, dove si nota un "gradino" sospetto che non sembra essere frutto della proiezione di un'ombra.

Sono troppi i dettagli dello scatto che ritrae Middleton assieme ai figli che non quadrano, non solo agli occhi degli utenti social, che tendono a cercare costantemente segnali di possibili manipolazioni o complotti. Tanto è bastato per effettuare il "killing" dell'immagine. Le principali agenzie di stampa internazionali si sono esposte in maniera netta ritirando l'immagine dai loro archivi e chiedendo, a chi l'avesse usata prelevandola dai loro servizi, di eliminarla dai propri server e dai social. " L'immagine è manipolata ", affermano nei disclaimer relativi all'immagine. Un avviso che, provenendo da professionisti della fotografia, ha una certa importanza.

I dettagli sui quali è stata posta l’attenzione nell’immagine sono diversi e non così immediati da vedere a occhio nudo, ma sono tali da far sospettare all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la realizzazione della fotografia. Ma la famiglia reale inglese, diffondendo la foto, ha dichiarato che questa è stata scattata dal principe William all'inizio della settimana. Per il momento da Palazzo tutto tace: non ci sono commenti o smentite. Al di là della foto, che potrebbe anche solo aver subito un intervento estetico, comunque tale da non rispettare gli standard di veridicità delle agenzie fotografiche, quel che emerge con forze è l'errore della Casa reale nella gestione dell'assenza della principessa.