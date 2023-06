I Ferragnez ci hanno stufato: ecco svelati i 5 motivi del loro crollo social

La macchina Ferragnez è in crisi. La loro popolarità è in picchiata e a dirlo sono i numeri sui social: meno like, meno commenti, meno interazioni. In due parole: meno engagement. E quindi meno soldi. A certificarlo sono gli esperti di marketing nell'analisi del settimanale Gente sui profili della coppia. A pagarne il costo più alto è Fedez, ma anche alla moglie non è che vada benissimo. Cos'è successo? La gente inizia a svegliarsi e a stancarsi della vita da Instagram dei due "influencer d'Italia". La colpa del declino è della coppia che non fa che scatenare polemiche svelando ogni volta di più la loro incoerenza e ipocrisia. Andiamo per punti.

Sanremo, il punto di svolta

Il Festival è stato il punto di svolta nella narrazione dei Ferragnez. Se prima eravamo abituati a vederli attraverso uno schermo, e quindi a vedere solo quello che volevano loro, le telecamere sul palco dell'Ariston li hanno svelati per quello che realmente sono. È apparsa evidente a tutti l'inadeguatezza di Chiara che non sapeva dare una spiegazione alla sua presenza come co-conduttrice, seppur tanto strombazzata. Alla fine è riuscita a fare solo qualche spettacolino con selfie e Instagram, che sono pure costati alla Rai una bella multa, per non parlare del suo monologo imbarazzante. Fedez si è smascherato come il marito bisognoso di attenzioni che non ci pensa due volte a rubare la scena alla moglie e a mettersi in ridicolo. La litigata intercettata dalle telecamere e la crisi matrimoniale hanno fatto il resto: il castello dorato scricchiola.

Le foto nuda della Ferragni

A stufare maggiormente sono le foto osé della Ferragni. A dirlo è la sua "base". Ha perso almeno il 20% delle interazioni, che vuol dire essere passati da circa 550mila commenti e like in media a 450mila. Il problema nel suo caso non sono tanto le foto nuda, quanto il suo noioso bisogno di giustificarle: il suo ritornello è " pensati libera, pensati femminista, pensati nuda ". Questo continuo pretendere di farci la morale in mutande ha stancato. Tanto che pure una ragazzina di undici anni ci è arrivata, e questo dice molto dell'umore dei suoi follower.

I litigi di Fedez

Una delle picconate più grandi ai Ferragnez gliel'ha sicuramente data Fedez. Fedez combinaguai. Fedez che litiga con tutti. Le sue continue lotte con tutti quelli che hanno la (s)fortuna di diventare suoi amici hanno smascherato un vero e proprio schema. Ormai è palese a tutti, anche ai suoi follower, che ironizzano su chi sarà il prossimo malcapitato. Questa "esuberanza" di Fedez, e il continuo gettarsi fango addosso con l'ex amico, non aiuta di certo la narrazione che Chiara vorrebbe imprimere alla coppia: le litigate restituiscono l'immagine di un Fedez che tiene più ai soldi che agli amici, capriccioso ed egoista. È questo che pensano i suoi follower, ed è per questo che nell'ultima litigata a essere acclamato dal popolo social è stato il "nemico" Luis Sal.

L'esposizione dei figli

Ai follower proprio non piace che si stanno sempre più allontanando dai profili della coppia è l'eccessiva esposizione dei figli, Leone e Vittoria. Non che sia una novità. Da quando è nato il primogenito, nel 2018, la coppia ha sempre esposto i figli sui social, dai momenti privati fino ad advertising e product placement. Aveva fatto scalpore il video della Ferragni (prontamente rimosso) in cui si sentiva dire a Leone: " Dai, fai solo un sorriso per il video e poi puoi tornare a giocare ". L'ultima polemica in ordine di tempo riguarda Vittoria. Fedez si è fatto tatuare sulla coscia una foto della piccola imbronciata. Le polemiche e i commenti negativi si sono sprecati, e c'è anche chi ha chiesto: " Ma era proprio necessario ridicolizzare tua figlia per qualche like in più? ".

Falsi e opportunisti

C'è da dire che ultimamente ai Ferragnez gira proprio male. A distruggere ancora di più la loro immagine, e a restituire quella di persone false e opportuniste, ci si è messa pure la storia del pandoro di Balocco. L'Antitrust ha attenzionato il dolce natalizio firmato Chiara Ferragni con l'accusa di "pubblicità ingannevole", definendola in pratica falsa beneficienza. Una brutta storia da cui Chiara non si è dissociata, anzi, peggio, non ha detto una sola parola. Se prima la tattica del silenzio poteva funzionare, adesso non basta più: i follower, che poi sono persone, vogliono giustamente delle spiegazioni. Invece lei pare sia addirittura riuscita a trovare un modo per eliminare automaticamente i commenti che le chiedono di Balocco. Questo continuo atteggiamento poco trasparente non fa altro che smascherare la sua incoerenza. Ora sembra che le persone stiano iniziando ad aprire gli occhi.