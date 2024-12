Il difficile rapporto con Carla Bruni e le droghe: "Le ho provate tutte"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel corso della puntata di Belve che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre, ci saranno altri volti noti dello spettacolo pronti a rivelarsi tra news e pettegolezzi. Molto attesa è l’intervista a Valeria Bruni Tedeschi. L'attrice e regista italiana, molto radicata in Francia, è una delle personalità più eclettiche del cinema di oggi. Le sue interpretazioni fanno sempre discutere come fanno discutere i rapporti altalenati con la sorella Carla Bruni (moglie di Sarkozy). E proprio quel suo rapporto così conflittuale, nsieme ad altri temi personali, sarà al centro della nuova puntata di Belve. Nel rapporto con la sorella Bruni Tedeschi afferma: “I miei film hanno rovinato ogni cosa”.

Dichiarazioni che non passeranno di certo inosservate, gettando alta benzina sul fuoco delle vecchie polemiche. “Ho ferito persone facendo i miei film”, confessa l'attrice. “Mio fratello non c'è più, però è una cosa di cui mi sento non in colpa ma mi dispiace. So che per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà - aggiunge - e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, altrimenti non posso farlo il mio lavoro”. Ed aggiunge: “Ho immaginato che loro si sarebbero potuti riconoscere ma, nonostante questo, per il bisogno di una scena ho superato il dispiacere degli altri”. Le parole di Valeria rispondono all'accusa che Carla le aveva mosso di aver speculato molto sulla sua famiglia, e il fatto del “sentirsi offesa” per i troppi film ispirati a fatti realmente accaduti che l'avevano molto turbata.

Ma non è tutto. Valeria Bruni Tedeschi torna su un vecchio tema legato alla sua vicenda familiare, ossia su come ha scoperto di essere sorellastra di Carla (due papà diversi). Carla Bruni, infatti, è nata da una relazione che la madre ha avuto da un imprenditore di Torino. Una scoperta che, neanche a dirlo, ha avuto molte ripercussioni. “Non lo sapevamo, era tutto molto nascosto”, racconta. “Non è che si vedevano gli amanti arrivare. Sembrava che tutto fosse normale - rivela -. L'abbiamo saputo dopo e per me è stato uno choc". E racconta quando ha conosciuto la verità: "L’ho saputo il giorno dei miei 30 anni. Mio padre mi ha detto che aveva un dubbio, io mangiavo un mandarino. Gli ho detto ‘a me non mi importa’. L’ho saputo prima di mia sorella".

Nel corso dell'intervista Bruni Tedeschi parla anche del suo rapporto con le droghe. “Ho provato un po’ tutto. Ho fumato, ho provato la cocaina, l'eroina, ho provato l'MDMA.

Da giovane ho provato però non ho continuato. Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina e una volta l'ho provata. E ho capito”, confessa l’attrice.