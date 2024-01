I post sui social, i cani, il peggioramento: gli ultimi giorni di Sandra Milo

Sandra Milo se n'è andata nel letto della sua camera, circondata dai suoi tre figli - Debora, Ciro e Azzurra - e con al fianco i suoi amati cani Jim e Lady, due levrieri salvati dai maltrattamenti. Strappando una promessa ai suoi tre eredi, Sandra ha scelto di vivere le sue ultime ore non in ospedale ma nell'appartamento alla Balduina, a Roma, dove abitava da anni. Il suo rifugio, il luogo degli affetti, dove tornava dopo avere girato un programma, rilasciato un'intervista, fatto un'ospitata in tv. L'ultima risale allo scorso ottobre, quando l'attrice era stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, dove aveva annunciato l'uscita della sua biografia (che uscirà postuma a marzo). Era felice e sorridente e tra due mesi avrebbe spento novantuno candeline.

Come è morta Sandra Milo

Sebbene il pubblico si stia interrogando da ore sulle cause della morte di Sandra Milo, la famiglia ha scelto di non rivelare i motivi del suo decesso. A La vita in diretta Deborah Ergas, la figlia maggiore dell'attrice, ha confessato che le sue condizioni di salute sono peggiorate repentinamente. "Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l’abbiamo sempre vista", ha raccontato in tv la donna, svelando: "E è anche così che farà il suo ultimo viaggio: elegante, bella e luminosa. L’abbiamo vestita come una sposa, tutta di bianco. Il vestito che lei amava di più. E poi il rossetto e i tacchi, senza i quali non andava neanche a buttare la spazzatura". Così la vedranno i tanti che vorranno renderle omaggio presso la camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca del Campidoglio (il 30 gennaio dalle ore 10 alle 19), prima dei funerali in programma il 31 gennaio alle ore 12 presso la chiesa degli Artisti.

Gli ultimi post sui social

La sua ultima battaglia l'aveva combattuta sui social network lo scorso 13 gennaio, difendendo se stessa e le colleghe Mara Maionchi, Orietta Berti e Marisa Laurito per la scelta di partecipare al programma Quelle brave ragazze. "Ci considerano patetiche e ci invitano non troppo gentilmente ad andare in pensione ma il loro consiglio cela solo profonda invidia", aveva scritto Sandra Milo sulla sua pagina Instagram, concludendo: "Noi che riusciamo a lavorare, divertendoci, non togliamo nulla a chi si sente erroneamente privato di ciò che vorrebbe per sé. Invece di denigrarci provate a prenderci a esempio!". Poi aveva invitato gli hater a riflettere su un passo di Dante Alighieri. Attraverso la sua pagina personale aveva continuato a rispondere ai fan sotto ai post dedicati proprio all'ultima stagione di Quelle brave ragazze. Mai i suoi fan avrebbero pensato che di lì a pochi giorni se ne sarebbe andata.