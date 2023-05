"I sardi sono una razza da..." La gaffe in diretta tv di Valeria Marini

C'è chi la chiama "uscita" e chi invece "scivolone", ma pur sempre di gaffe si tratta e quella commessa da Valeria Marini a La vita in diretta sui sardi e sulla Sardegna è davvero singolare. La showgirl del Bagaglino, fresca di festeggiamenti per i suoi 56 anni, è scivolata sulla linguistica parlando di vecchiaia e di longevità in relazione proprio alla popolazione sarda, ma il termine scelto per esprimere il concetto non è stato il più azzeccato e i colleghi in studio non hanno perso occasione di farglielo notare. E pensare che Valeria Marini è pure mezza sarda (nata a Roma da madre sarda e vissuta a Cagliari per diversi anni)!

"Lavorare dopo i 65 anni allunga la vita?", questo il tema su cui gli ospiti di Alberto Matano stavano discutendo a La Vita in diretta. Tra fautori della pennichella e delle parole crociate e quelli del 'lavoro finché ho forza', al tavolo dello studio la discussione si è accesa e Valeria Marini ha voluto dire la sua: " Finchè la mente rimane attiva non si invecchia". Tutto perfetto, tutto chiaro se solo la showgirl non avesse aggiunto un ulteriore commento: "Al di là della genetica, per esempio i sardi si sa li stanno studiando, è una razza che ha una genetica longeva". E il comico Francesco Paolantoni ha colto la palla al balzo per ironizzare : "Ma sì specie, razza.. .".