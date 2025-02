Segreti, "Milano bene" e date: la verità dietro l'amore tra Fedez e Angelica

Ascolta ora 00:00 00:00

Fedez ha parlato, Chiara Ferragni ha parlato. Ma Angelica Montini ancora non ha dato la sua versione. Poco prima che il caso esplodesse ha chiuso i suoi profili e da quando Fabrizio Corona ha pubblicato la puntata del suo programma su YouTube, rivelando il suo nome e alcuni dettagli della relazione con Fedez, nessun giornalista è riuscito ad avvicinarla. Montini, che è una stilista, non è mai stata nota al grande pubblico ma è una delle socialite della "Milano bene", ben nota in certi ambienti, che per lungo tempo è stata fidanzata con Romy Bindi, rampollo di una delle famiglie più in vista del capoluogo lombardo, erede del fondatore dell'omonima fabbrica di dolci. Entrambi sono molto riservati e per il momento hanno declinato qualunque proposta di intervista e richieste di dichiarazioni. Pare che tra Montini e Fedez sia iniziata quando lei ancora stava con Bindi e a che, a una certa, lui abbia detto basta per non giocare sempre la parte del tradito.

Marcello Montini, papà di Angelica, è un manager e imprenditore di alto livello. È a capo di una holding che controlla società nell’immobiliare, nella logistica e nello sport, ma è anche presidente di una società di calcio molto nota a Milano, la cui prima squadra milita nel campionato di serie C. Per altro, nel 2021 il signor Marcello invitò Fedez e sua moglie in vacanza a Porto Cervo sul suo yacht e ci sono ancora i video a testimoniare quell'incontro surreale, pubblicati anche sul profilo Instagram di Ferragni. C'era anche Angelica a bordo di quella barca? Non è dato saperlo ma quel che si sa è che in quell'occasione, tra Fedez e Ferragni, scoppiò una furiosa lite. I due non si parlarono per giorni e lui alla fine le scrisse e dedicò la canzone "Meglio del cinema", una sorta di dichiarazione d'amore che fece sognare i tanti fan. L'influencer in quell'occasione aveva capito qualcosa? Aveva forse intuito che tra il marito e la stilista c'era qualcosa?

Tra Fedez e Montini, infatti, la relazione avrebbe preso il via nel 2018, " pochi mesi prima del matrimonio " come lui stesso ha dichiarato nel tentativo di discolparsi da alcune ricostruzioni fatte dal cantante. Una datazione che viene confermata indirettamente anche da Montini. Il matrimonio dei Ferragnez è stato celebrato il 1 settembre 2018 a Noto mentre Leone, primogenito della coppia, è nato qualche mese prima, il 19 marzo. Ferragni, al contrario, sostiene che Fedez abbia ammesso che l'inizio della relazione con Montini va fatto risalire al 2017.

Lo spostamento indietro di qualche mese non è ininfluente per comprendere questa storia, perché se da un lato non cambia i fatti, dall'altra (se fosse confermata la versione dell'influencer) ci dice che Fedez ha iniziato la relazione con Montini quando sua moglie eradel loro primo figlio. E a livello psicologico conta, eccome se conta.