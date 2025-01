Angelica a Fedez: "Ho voglia di...". L'audio esplosivo sulla relazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il caso Fedez-Ferragni-Montini è detonato pochi giorni prima del festival di Sanremo. Il che, a molti, ha fatto pensare che probabilmente possa esserci qualcosa di organizzato per attirare l'attenzione sul rapper in vista della kermesse canora. Un dubbio che rafforzato dal fatto che Fedez canterà "Bella stronza" e che, come sostiene Chiara Ferragni, non sarà dedicata a lei ma alla sua amante storica, Angelica Montini. Il deus ex machina dietro il caos mediatico è Fabrizio Corona, amico di Fedez, che col suo podcast sta creando non poco scompiglio con rivelazioni che, per il momento, sono state confermate anche da Ferragni mentre il rapper tace.

Nell'anticipazione del suo nuovo podcast, Corona ha rilasciato nel teaser una nuova telefonata, o parte di questa, tra Montini e Fedez. " Ok va bene sono pazza io ", dice la stilista. È così che esordisce il podcast, anche se non è dato sapersi quale sia il suo riferimento, visto che Corona ha volutamente occultato il contesto per creare hype sul nuovo episodio. A questa affermazione risponde Fedez: " No, no, no. Sei tu che mi dici 'non vediamoci più' poi tre ore dopo mi dici 'ho voglia di scopare' ". In base a questi stralci, si intuisce che tra i due ci sia tensione: per cosa? Per chi? E soprattutto, a quando si riferisce questa telefonata registrata, da non si sa chi?

" Ho sbagliato, ho sbagliato ", replica lei, forse rimangiandosi la volontà di non vedere più il rapper. E qui si interrompe l'anticipazione di Corona. Quel che finora è emerso è che Montini ha lasciato Fedez poche ore prima che lui salire sul palco di Sarà Sanremo per annunciare il brano che canterà durante il Festival. A chi ha seguito la trasmissione non è sfuggito che il rapper stava male, era assente e "rallentato" e questo ha scatenato non poche ipotesi sul suo stato di salute. Lui rassicurò ma in questi giorni Corona ha rivelato che, dopo la fine della relazione con la stilista, Fedez avrebbe tentato il gesto estremo, scrivendo anche una lettera ai suoi figli, e che è stato rianimato dal medico dopo aver assunto una quantità esagerata di minias.

Carlo Conti pare fosse a conoscenza di quanto accaduto e avrebbe spostato il suo intervento a metà della serata. Le domande su quanto sta accadendo sono tante. Ferragni ha detto la sua, Fedez tace, Corona continua a lanciare indiscrezioni esplosive.