Harry e Meghan sfrattati da Frogmore Cottage: nella casa vivrà Andrea

Nessuno sa se Harry e Meghan parteciperanno all’incoronazione di re Carlo III, il prossimo 6 maggio ma, se dovessero arrivare, molto probabilmente troveranno chiuse le porte della loro storica residenza, Frogmore Cottage. Re Carlo III, infatti, li avrebbe sfrattati, riprendendosi la proprietà e destinandola al fratello Andrea. Le speranze di una riconciliazione familiare appaiono sempre più remote.

Via da Frogmore Cottage

Harry e Meghan si trasferirono a Frogmore Cottage dopo il loro matrimonio, nel 2018. La residenza, regalo di nozze della regina Elisabetta, venne ristrutturata dalla coppia nel 2019, per l’astronomica cifra di 2,4 milioni di sterline, denaro che i Sussex restituirono alla Corona dopo il trasferimento negli Stati Uniti. La Megxit, però, lasciò in sospeso le sorti della villa: a quanto pare i duchi non avrebbero mai avuto intenzione di ritornarvi, se non per brevi soggiorni in occasioni importanti e il Palazzo non avrebbe mai reclamato la proprietà. Finora.

Stando a quanto riferito dal Sun, re Carlo III avrebbe cacciato il figlio e la nuora da Frogmore Cottage. Addirittura Buckingham Palace avrebbe già inviato a Montecito il documento relativo allo sfratto. Il motivo? Sua Maestà sarebbe indispettito dalle dichiarazioni rilasciate dai duchi nel documentario Netflix e dalle rivelazioni contenute nel memoir del principe Harry. “Ciò sancisce la fine del periodo di Harry e Meghan nel Regno Unito” , ha detto un insider sempre al Sun.

La stampa sembrerebbe convinta del fatto che il gesto di Carlo III sarebbe una risposta chiara alle accuse dei Sussex, un invito neanche tanto implicito a restarsene il più possibile lontani da Londra. Come a dire che a corte non c’è più posto per i duchi ribelli. Il sovrano vorrebbe, in tal modo, limitare, se non proprio troncare di netto la possibilità che il suo secondogenito e la moglie tentino di riavvicinarsi alla royal family. Allo sfratto si aggiungerebbe anche l’umiliazione di vedere a Frogmore Cottage un nuovo inquilino: il principe Andrea, che negli Usa sarebbe addirittura più popolare di Harry e Meghan.

Una nuova casa per il duca di York?

Alla fine di febbraio 2023 Carlo III avrebbe anche revocato al fratello Andrea il vitalizio da 280mila euro all’anno. Decisione che avrebbe gettato nello sconforto il duca di York, consapevole che senza la rendita non potrebbe permettersi di mantenere la sua residenza, il Royal Lodge, in cui vive da 20 anni.

Il re, però, starebbe cercando di convincere il principe a trasferirsi a Frogmore Cottage. Un compromesso più che dignitoso, sebbene l’ex residenza dei Sussex, con le sue 5 stanze, non sia paragonabile al lussuoso Royal Lodge da 30 stanze. “Andrea sta opponendo resistenza all’idea di traslocare a Frogmore Cottage, dopo che gli è stato offerto la scorsa settimana” , ha detto una fonte al Sun. “Ma Harry e Meghan non hanno alcun potere per fermare lo sfratto”.

Non è escluso che per i duchi di Sussex possa essere umiliante sapere che il duca di York potrebbe andare a vivere nella loro ex casa: Andrea è caduto in disgrazia, si sarebbe macchiato di colpe gravi e per un soffio ha evitato il processo (o, per meglio dire, grazie all’accordo economico con Virginia Giuffre).

Inoltre, stando a un recente sondaggio di Newsweek, negli Usa il duca di York sarebbe più popolare dei Sussex. Harry sarebbe sprofondato a un rating di -10, Meghan -17, Andrea -2. Il 28% degli intervistati non nutrirebbe simpatie nei confronti del fratello del re, al contrario del 26%. Nel Regno Unito le cose cambiano drasticamente: l’86 % dei cittadini inglesi, secondo un sondaggio di YouGov, non amerebbe affatto il duca di York. Ma, piaccia o meno, forse sarà lui il nuovo proprietario di Frogmore Cottage.