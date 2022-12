Da Jeeg Robot a Mazinga: addio a Ichiro Mizuki, il papà delle sigle tv

Il Giappone tutto piange la scomparsa di Ichiro Mizuki, conosciuto dai fan come Aniking il "re delle canzoni dei cartoni animati" e voce delle colonne sonore degli anime più amati, come Mazinga Z, Tekkaman, Jeeg Robot d'acciaio, Mechander Robot, Capitan Harlock e Voltron. Morto in un ospedale di Tokyo lo scorso 6 dicembre a 74 anni, solo oggi è stata data la notizia dal suo agente, accolta con grande dolore dai fan di tutto il mondo.

Il grande artista, il cui vero nome era Toshio Hayakawa, aveva debuttato nel 1968 come cantante di musica pop, e aveva iniziato la sua carriera nelle canzoni di 'anime' nel 1971. Con oltre 1.200 brani all'attivo, tra cui la sigla dell'iconica serie televisiva Tekkaman - Il Cavaliere dello spazio, Mizuki aveva guadagnato popolarità anche all'estero, tenendo eventi a tema 'anime' a Hong Kong e Singapore. Era famoso per aver cantato la sigla della serie di robot Mazinga Z del 1972 e del cartone spaziale Captain Harlock di Leiji Matsumoto, oltre a molti altri successi.

Aveva annunciato per la prima volta la sua malattia, durante il concerto Super Robot Spirits 2021 - stage terra, spiegando di soffrire di una paralisi parziale delle corde vocali e di non essersi mai trovato in una situazione simile in oltre cinquant’anni di carriera. Aveva poi aggiunto che era in cura e stava facendo accertamenti approfonditi. La notizia aveva gettato nello sconforto i fan molto affezionati a questa figura iconica. La paralisi alle corde vocali era stata affrontata con una terapia per recuperare la sua voce e le sue funzioni motorie.

Solo in seguito gli era stato diagnosticato il tumore, con linfonodi e metastasi cerebrali. A luglio scorso aveva anche annunciato di essere in cura per un cancro ai polmoni. Nonostante questo aveva continuato il suo lavoro fino a poco tempo fa, arrivando il 27 dicembre scorso a salire sul palco con la sedia a rotelle, nella sua ultima commovente esibizione rimasta per i fan uno dei suoi momenti più iconici.