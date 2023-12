L'incontro organizzato, la fama, i tradimenti: la storia d'amore tra Simona Ventura e Stefano Bettarini

Quindici anni fa, esattamente il 14 maggio 2008, Simona Ventura divorziava ufficialmente da Stefano Bettarini dopo quattro anni di battaglia giudiziaria. Quindici anni dopo, la conduttrice è a un passo dalle nozze con il compagno Giovanni Terzi, mentre l'ex calciatore vive la sua vita al fianco della fidanzata Nicoletta Larini. La storia d'amore tra Bettarini e Simona Ventura rimane, però, una delle storie più chiacchierate e paparazzate di sempre tra gossip, successo e tanti, tantissimi tradimenti.

L'incontro organizzato

È il 1996. Simona Ventura è il volto di punta di Italia Uno. La conduttrice è protagonista di programmi cult come Mai dire Gol, Scherzi a Parte e Festivalbar. Una sera l'assistente di Simona Ventura organizza, all'insaputa della conduttrice, una serata alla quale partecipa anche Stefano. Tra i due, però, non scocca subito la scintilla. In estate, durante una vacanza in Sardegna, Bettarini e la Ventura si incontrano nuovamente. Lei lo nota sulla spiaggia e lo invita a cena insieme agli amici con i quali Stefano si trovava in villeggiatura. Da quella sera, confessò poi il calciatore, la coppia non si è più lasciata.

Gli incontri segreti

Simona Ventura e Stefano Bettarini decidono di tenere la loro storia segreta. Lui ha 24 anni ed è il bello del calcio italiano, lei ha 31 anni e è il volto televisivo più amato del periodo. "Io giocavo nel Cagliari e lei pensava che potesse nuocere alla mia carriera rendere pubblica la storia con una donna dello spettacolo", racconterà l'ex calciatore anni dopo. La conduttrice e lo sportivo vogliono essere sicuri del loro sentimento prima di uscire allo scoperto e dare in pasto ai paparazzi la loro vita privata. Così Simona lo raggiunge in Sardegna nei fine settimana e per non farsi riconoscere indossa parrucche di vari colori. Uno stratagemma che funziona per diversi mesi, fino a quando i due escono allo scoperto.

Le nozze e la gravidanza

I paparazzi li seguono e la coppia diventa un vero e proprio caso mediatico. Simona e Stefano sono la prima coppia showgirl-calciatore, un'accoppiata che sarà di "gran moda" negli anni a seguire. Per molti si tratta solo di un flirt, ma loro annunciano le nozze e nella primavera del 1998 Simona e Stefano si sposano nella chiesa a San Gimignano (Siena) e festeggiano insieme a trecento invitati, tra i quali spiccano molti calciatori di Serie A e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Sotto il vestito bianco la Ventura nasconde, però, un segreto e le rotondità della gravidanza si notano bene nelle foto pubblicate in estate dalle riviste di gossip, che immortalano la coppia al mare all'isola di Caprera. Pochi mesi dopo - è ottobre 1998 - nasce il primogenito, Niccolò.

Il ritorno in tv e la nuova gravidanza

La nascita del primo figlio rallenta l'ascesa di Simona Ventura, che in tv si vede meno. Mediaset punta, comunque, su di lei per Scherzi a parte e per la conduzione del veglione di Capodanno. Ma la voglia di maternità è tanta e nel 2000 nasce Giacomo, il secondo figlio della coppia. Subito dopo il parto, la conduttrice scegliere di intraprendere una nuova strada professionale: lascia Mediaset e nel 2001 approda in Rai. Sono gli anni di Quelli che il calcio, della conduzione del Dopo Festival e della prima Isola dei famosi, che la vede trionfare con dati di ascolto record.

Il successo e la crisi con Stefano

Stefano Bettarini è all'apice del successo. Lascia Venezia per indossare la maglia della Sampdoria e viene chiamato per la prima volta in Nazionale. Per contro Super Simo è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo e la Rai decide di affidarle la prestigiosa conduzione del festival di Sanremo 2004. È la terza donna nella storia della kermesse canora a presentare l'evento all'Ariston. Il momento di massimo successo professionale, però, coincide con la profonda crisi coniugale. "Da lì è iniziato a rompersi qualcosa", confesserà anni dopo Bettarini.

La separazione

È Simona Ventura a mettere fine al matrimonio. L'anno 2004 termina con la prima udienza in tribunale, dove la conduttrice ottiene la custodia dei due figli. A seguirla e la matrimonialista Anna Maria Bernardini De Pace, ma la tregua giudiziaria è ben lontana. Passano quattro anni tra aule di tribunale, accuse e smentite, prima che il giudice dichiari legalmente divorziati Simona Ventura e Bettarini. È il 2008.

Il risentimento e i tradimenti

Solo di recente si è scoperto qual è stato il motivo che ha portato alla rottura: i ripetuti tradimenti di Stefano Bettarini, che hanno segnato irrimediabilmente il matrimonio. " Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe ", ha confessato qualche anno fa. La Ventura non ha fatto il nome dell'uomo con il quale ha avuto un flirt durante il matrimonio con Bettarini. A fare i nomi, delle sue amanti e del presunto amante dell'ex moglie, è invece Stefano. Nel 2016 l'ex calciatore partecipa al Grande fratello vip e fa i nomi delle donne con le quali ha tradito Simona: Antonella Mosetti, Alessia Mancini, Sara Varone e una ballerina. Il nome di Giorgio Gori viene invece accostato alla Ventura, che decide di procedere per vie legali contro l'ex marito.

La riconciliazione

Il punto di svolta nel rapporto tra i due ex coniugi arriva nel 2019. Simona e Stefano trovano un equilibrio per il bene dei figli e vivono le rispettive storie d'amore senza interferire. A unirli maggiormente è l'incidente al figlio Niccolò, che nel 2019 viene accoltellato fuori da un locale da un gruppo di giovani. Il primogenito di Bettarini rischia la vita ma la famiglia supera il difficile momento nel segno dell'unione, che tuttora rimane un tassello fondamentale della storia. Oggi Stefano Bettarini è felicemente fidanzato con Nicoletta Larini, conosciuta nel 2017, mentre Simona Ventura ha annunciato le nozze - previste per luglio 2024 - con il giornalista Giovanni Terzi, che le ha chiesto la mano in diretta a Ballando con le stelle dopo diversi rinvii.