Iginio Massari, chi è la figlia Debora sempre accanto a lui nell'attività di famiglia

Figlia del maestro dei maestri dei pasticcieri, nonché pasticciere più famoso della tv, Debora Massari è l’erede del grande Iginio. Pasticciera e imprenditrice italiana, Debora Massari negli anni è diventata nota al pubblico televisivo per le apparizioni sul piccolo schermo accanto al padre.

Chi è Debora Massari

Classe ’75 dopo il diploma scientifico si laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari lavorando ad una tesi sperimentale sui lieviti. È il 2000 quando entra nell’azienda di famiglia, in cui ha sin da subito un ruolo chiave, affiancando papà Iginio nella crescita dell’impresa, introducendo anche l’e-commerce. Lavora all’innovazione del brand, lanciando diverse strategie social e lavorando alla ricerca e allo sviluppo di nuovo prodotti. L’obiettivo? Valorizzare il Made in Italy.

Pochi anni fa, nel 2019, diventa Maestro Pasticcere, entrando nell’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani. Oggi è influencer nel settore della pasticceria, membro del consiglio di amministrazione della Iginio Massari Srl e docente alla 24Ore Business School. Come se non bastasse, nel 2022 viene inserita da Forbes tra le 100 donne di successo in Italia.

Il rapporto con papà Iginio

È il 2018 quando Debora appare per la prima volta in tv accanto al papà Iginio, nella trasmissione The sweetman celebrities. Qualche anno dopo, invece, nel 2023, fa la sua prima apparizione a Masterchef. Debora ha un fratello maggiore, Nicola che, come lei, lavora nell’azienda di famiglia. Debora ha fatto il suo ingresso nell’azienda dopo uno stage in Bauli ed è li che ha capito l’importanza dello sviluppo del brand: “Mio padre non aveva ancora popolarità, ma era riconosciuto come il numero uno. Ho visto in lui la possibilità di trasformarlo in una marca, una firma”, aveva rivelato a Forbes nel 2021.

Poi, a proposito dell’esperienza lavorativa accanto al padre, aveva spiegato:“Lavorare con un papà non è mai semplice, con questo è ancora più difficile. Cerchiamo di tenere separate le sfere private e personali. Mio padre si aspetta il massimo e io offro il massimo”. Sulla vita privata di Debora Massari non si sa molto; è spostata con l’avvocato Luigi Levori e dalla loro unione sono nati due figli, Pietro e Lorenzo.

L’intervento

Poche settimane fa l’imprenditrice attraverso un post su Instagram ha fatto sapere ai suoi follower di essersi sottoposta ad un intervento d’urgenza, un’isterectomia. “40 giorni di perdite molto abbondanti, emoglobina a 9, farmaci che non tolleravo. Alla fine, l’intervento era l’unica strada”, ha scritto ai suoi fan, accompagnando il post con una foto dal letto dell’ospedale. “Mi hanno tolto l’utero, le tube e il collo dell’utero, ma mi hanno lasciato le ovaie. Non entrerò in menopausa, e per me, che ho 49 anni e due figli, non è stata una “tragedia”. Anzi, l’ho vissuta come una liberazione, una scelta per tornare a stare bene”.

E ancora: “So che per molte donne non è così. So che per alcune è un dolore, una ferita profonda, un senso di perdita difficile da spiegare. E voglio dirlo chiaramente: tutte le emozioni sono valide”.

Infine, ha concluso, rassicurando: “Questa è la mia esperienza. Serena, risolutiva. Ma rispetto profondamente chi vive un’altra storia. L’importante è parlarne, senza vergogna, e supportarci a vicenda. Perché il corpo cambia, ma il nostro valore no. Mai”.