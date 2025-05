"È ignobile, raccapricciante". Furia ebrea contro i Patagarri per la provocazione al Concertone

Ascolta ora 00:00 00:00

La polemica sulla Palestina al Concertone del Primo Maggio di Roma era attesa e puntualmente è arrivata. A scatenarla sono stati i Patagarri, band che ha partecipato all'ultima edizione di X-Factor ma che al grande pubblico non è molto nota, anzi gran parte dei telespettatori che seguivano il concerto da casa non sapevano nemmeno chi fossero. Il gruppo milanese non si è limitato a gridare il solito slogan "Palestina Libera", che nell'accezione dei pro-Pal ha l'unico significato di auspicare la scomparsa di Israele, ma ha fatto di più, gridandolo al termine di Hava Nagila, canzone tradizionale e popolare ebraica, spesso cantata e ballata durante le celebrazioni ebraiche come matrimoni e bar mitzvah. Il titolo significa "Rallegriamoci" in ebraico ed è una canzone che trasmette un forte senso di comunità e allegria agli ebrei, per i quali è un elemento identitario. Il fatto che sia stata usata in quel modo, per arrecare loro un'offesa, è stato accolto dalla comunità ebraica come un insulto irricevibile, che ha scatenato molte polemiche soprattutto perché gli stessi cantanti hanno ammesso di aver strumentalizzato di proposito quella canzone.

" Quando abbiamo scoperto la storia di questo brano, che risale al 1917 e che è legata alla legittimazione delle prime comunità ebraiche in Palestina, abbiamo capito che l'unico modo per suonarlo oggi era accompagnarlo con un messaggio chiaro: Palestina libera ", hanno spiegato i cantanti in un'intervista all'Agi. Avrebbero anche potuto non suonarlo quel brano, nessuno li ha obbligati a farlo, quindi esibirsi su quelle note al Concertone del Primo Maggio, davanti a una platea numerosa sotto il palco e molto più ampia da casa, aveva solo un obiettivo: far parlare di sé. Ma, soprattutto, aveva l'obiettivo di lisciare il pelo al movimento pro Pal italiano. La "dedica", e le conseguenti parole, hanno scatenato l'ira della comunità ebraica di Roma, che per bocca di Victor Fadlun, presidente, suo presidente, ha dichiarato che " appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è qualcosa di davvero sinistro, macabro, nell'esibizione dei Patagarri ". Mai, ha aggiunto Fadlun, " ce lo saremmo aspettati in un concerto che celebra il lavoro. Soprattutto in un concerto! Come quello del Nova Music Festival, trasformato dai terroristi palestinesi in un massacro che non è finito, con 59 rapiti da Hamas ancora a Gaza ".

Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha voluto sottolineare che " una canzone ebraica che ha come significato la gioia di stare insieme è stata appositamente stravolta con l'effetto di creare divisioni e generare odio antisemita anziché mettere in campo ogni sforzo per la convivenza tra i popoli, come le Comunità ebraiche in Italia cercano di fare in ogni ricorrenza ". E David Parenzo, giornalista e conduttore, dopo aver ammesso di non sapere chi fossero i Patagarri fino a ieri, ha rivendicato la " libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente raccapricciante ". E se ora quella canzone venisse usata nei cortei contro Israele e per la Palestina, l'obiettivo dei Patagarri sarebbe pienamente raggiunto. La band sarebbe responsabile di una enorme provocazione nei confronti della comunità ebraica, fortunatamente civile, a differenza di chi li insulta.